В России предложили ввести новый для законодательства страны внесудебный порядок признания гражданина банкротом. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму, он есть в распоряжении «Парламентской газеты».

В Госдуму внесли законопроект о внесудебном банкротстве граждан

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