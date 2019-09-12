Экономика

Парламентская газетаПарламентская газетаВ Госдуму внесли законопроект о внесудебном банкротстве граждан

В России предложили ввести новый для законодательства страны внесудебный порядок признания гражданина банкротом. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму, он есть в распоряжении «Парламентской газеты».
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Законопроект о внесудебном порядке признания гражданина банкротом внесен в Госдуму

ТАССвчера в 07:53

Госдума предложила упрощенное банкротство для борьбы с закредитованностью. Обобщение

Интерфаксвчера в 15:47

В Госдуму внесли проект о внесудебном признании граждан банкротами

РИА Новостивчера в 08:31

Россиянам предложат банкротиться во внесудебном порядке

Российская газетавчера в 08:40

В России может появиться Фонд поддержки банкротства граждан без суда

REGNUMвчера в 09:23

Законопроект о внесудебном признании гражданина банкротом внесен в Госдуму

Агентство Москвавчера в 07:49

В Госдуму внесен проект закона о внесудебной процедуре персонального банкротства

Znak.comвчера в 09:35
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 05:16, Вашингтон
Шоу-бизнес

Собчак показала фото в свадебном платье

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Путин оценил приемы Нурмагомедова

Президент Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с защитой титула. Они встретились в аэропорту Махачкалы.
Телеканал 360° вчера в 11:13
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Навальный улетел за границу на фоне обысков в его региональных штабах

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне по всей стране прошли массовые обыски у сторонников и активистов сети так называемых штабов Навального.
REGNUM 04:32
Авто

Toyota экспериментирует с электромобилем Prius на солнечных батареях

Вдохновленные новыми ультратонкими солнечными панелями, разработанными для спутников, участники проекта, возглавляемого Toyota Motor, экспериментируют с электромобилем Prius.
iXBT.com вчера в 09:41
Политика

Рада поддержала роспуск Центральной избирательной комиссии Украины

Верховная рада Украины поддержала предложение президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.
ТАСС 04:30
Экономика

Силуанов пообещал сокращать число чиновников

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил о грядущем сокращении числа чиновников, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Общество

ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова

Известия 00:56
Политика

Зеленский призвал сохранить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад не снимать санкций против России.
Газета.Ru 03:02
Экономика

Зарплаты работников бюджетной сферы проиндексируют в 2020 году

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в 2020 году власти проиндексируют зарплаты работников бюджетной сферы.
RT на русском 04:43
Политика

В Госдуме оценили решение суда ЕС по трубопроводу OPAL

Решение Европейского суда, обязывающее «Газпром» ограничить поставки топлива по газопроводу OPAL (одна из двух сухопутных веток российско-германского трубопровода «Северный поток» с мощностью 36,5 млрд куб. м в год) до 50%, противоречит целям и задачам Евросоюза в области энергообеспечения.
Известия вчера в 18:55
Экономика

России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда

Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены.
Lenta.ru вчера в 09:21
Происшествия

В Сызрани эвакуировали более 90 воспитанников детского сада

Более 90 воспитанников детского сада эвакуировали в пятницу в Сызрани Самарской области из-за сообщения о задымлении, сообщает ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 04:42
Здоровье

Минздрав РФ озвучил итоги проверки после увольнения уральских хирургов

Минздрав РФ озвучил итоги проверки, которую провели после попытки массового увольнения хирургов в Нижнем Тагиле.
Екатеринбург-ТВ 01:15
Происшествия

СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Политика

В Волгограде проведут Совет безопасности России

Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН, проведет заседание секретарь Совбеза РФ, бывший директор ФСБ Николай Патрушев.
МТВ онлайн 11 сентября в 03:04
Политика

Минздрав поддерживает введение акцизов на электронные сигареты

Минздрав РФ поддерживает проект правительства РФ о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости.
ТАСС 03:57
Политика

Медведев отменил декрет о 8-часовом рабочем дне

Как пишет РИА Новости, кроме закона о 8-часовом рабочем дне в актах СССР есть законы об условиях труда работников мелкорозничной торговой сети; об оплате труда на лесозаготовках и многие другие.
MOS.news вчера в 02:00
Происшествия

Грузовик снёс пешеходный мост в Подмосковье

Грузовик снёс пешеходный мост на трассе А-107 в Московской области, сообщает телеканал «360».
RT на русском 05:13
Общество

Россияне смогут узаконить используемые более 15 лет земельные участки

Как ранее отмечали в Росреестре, зачастую площадь фактически используемых земельных участков превышает площадь, указанную в ЕГРН, более чем на 10% или на минимальный размер.
Интерфакс 01:44
Интернет

Для москвичей старшего поколения пройдут «Цифровые среды»

Бесплатные семинары «Цифровая среда» для москвичей старше 50 лет организованы в павильоне «Умный город» на ВДНХ.
Вести Подмосковья 01:03
Политика

Порошенко явился на допрос в ГБР

10 сентября Порошенко в очередной раз не пришёл на допрос в ГБР, его показания принёс адвокат Игорь Головань.
RT на русском 04:08
Политика

Немецкий таблоид рассказал о «проклятом» советском наследии

На сегодняшний день повсюду можно найти следы пребывания советских войск, и "прокляты" они по той причине, что избавиться от них так и не удается, пишет издание.
РИА Новости вчера в 22:00
Армия и оружие

На Украине проведут расследование «Иловайского котла»

Новый главный военный прокурор Украины Виктор Чумак объявил, что его ведомство займется расследованием причин, которые привели украинскую армию в «Иловайский котел» в 2014 году.
Lenta.ru 03:49
Энергетика

«Нафтогаз» объяснил позицию Украины по транзитному контракту с РФ

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о том, что Киев будет требовать у Москвы компенсацию в том случае, если «Газпром» не захочет обновить условия заключения транзитного договора.
Политическая Экспертиза 11 сентября в 15:55
Экономика

Медведев запустил в России эксперимент по маркировке велосипедов

В России с 16 сентября начнется эксперимент по маркировке велосипедов, следует из постановления правительства, с которым ознакомился РБК.
РБК 02:18
Хоккей

Сегодня СКА первый раз в сезоне сразится с ЦСКА

В Петербурге вечером 13 сентября пройдет первое армейское дерби нового сезона Континентальной хоккейной лиги, местный СКА сразится с ЦСКА.
Петербургский дневник 01:18
Гаджеты

Опубликовано фото ночной съемки на iPhone 11 Pro Max

Модель Кока Роча обнародовала в сети первое фото, сделанное смартфоном iPhone 11 Pro Max в режиме ночной съемки.
Вечерний курьер 02:50
Общество

ФСБ хочет заблокировать два онлайн-сервиса по примеру Telegram

Роскомнадзор и ФСБ планируют добиться блокировки двух сервисов по обмену сообщениями из-за распространения их пользователями ложных сообщений о терактах, пишет РБК.
Ведомости 01:36
Кино

Дженнифер Лопес снялась голой в фильме «Стриптизерши»

Голливудская звезда Дженнифер Лопес тщательно подготовилась к съемкам в фильме "Стриптизерши", однако проект мог не состояться.
VSE42.RU вчера в 23:00
Политика

«Интерфакс» узнал о наказании чиновников за бегство Смоленкова за границу

В администрации президента наказали чиновников, которые допустили в 2017 году выезд за границу Олега Смоленкова.
РБК 03:13
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