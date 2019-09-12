Экономика
Парламентская газетаВ Госдуму внесли законопроект о внесудебном банкротстве граждан
В России предложили ввести новый для законодательства страны внесудебный порядок признания гражданина банкротом. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму, он есть в распоряжении «Парламентской газеты».
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Госдума предложила упрощенное банкротство для борьбы с закредитованностью. Обобщение
Интерфаксвчера в 15:47
Законопроект о внесудебном признании гражданина банкротом внесен в Госдуму
Агентство Москвавчера в 07:49
В Госдуму внесен проект закона о внесудебной процедуре персонального банкротства
Znak.comвчера в 09:35
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 05:16, Вашингтон
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Минздрав РФ озвучил итоги проверки после увольнения уральских хирургов
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