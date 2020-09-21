Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».

С чего всё началось В Госдуму внесен законопроект , который разрешает региональным властям и муниципалитетам принимать собственные программы сноса и реконструкции любого, а не только аварийного жилья, сообщает «Коммерсантъ». Znak.com 01:03