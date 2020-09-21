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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».В источнике
С чего всё началось
В Госдуму внесен законопроект
, который разрешает региональным властям и муниципалитетам принимать собственные программы сноса и реконструкции любого, а не только аварийного жилья, сообщает «Коммерсантъ».
Znak.com01:03
Подробнее о событии
Государственная Дума РФ

Внесен законопроект о сносе и реконструкции жилья

Государственная Дума РФ04:50
Znak.com

В Госдуму внесен законопроект об изъятии любого жилья для сноса и реновации по всей России

Znak.com01:03
РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект о сносе любого жилья

РИА Новости04:10
Lenta.ru

Разработан закон о всероссийском сносе и изъятии недвижимости

Lenta.ru03:26
Коммерсантъ

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Коммерсантъ04:24
URA.Ru

В Госдуме обсуждают закон об изъятии и сносе любого жилья

URA.Ru01:49
РБК

В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья

РБК04:15

МИД: Москва не может принять предложенные США условия продления СНВ-3

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал ультиматумом выставленные Вашингтоном условия для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
МИД: Москва не может принять предложенные США условия продления СНВ-3
Российская газета05:52
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В детсадах четырех регионов России появится более 1 тыс. новых мест

"Правительство продолжает повышать доступность детских садов: подписано распоряжение о перераспределении субсидий регионам на эти цели, а именно - на создание дополнительных мест для самых маленьких детей от 1,5 до 3 лет", - сообщил глава правительства на совещании с вице-премьерами.
ТАСС03:54
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МИД России назвал резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии юридически ничтожной

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Коммерсантъ05:18
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ВОЗ поблагодарила Россию за вакцину от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поблагодарила Россию за вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». С таким заявлением выступил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге, его цитирует ТАСС.
Lenta.ru05:55
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REGNUM01:56
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В РАНХиГС не ждут катастрофы в случае повторного локдауна в России

Повторное введение ограничений из-за коронавируса не будет иметь чрезвычайно негативных последствий для экономики, считает доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и управления Уральского института управления - филиала РАНХиГС при президенте Роберт Акьюлов.
Интерфакс05:16

Препарат от COVID-19 «Арепливир» поступил в продажу в аптеки

В аптеках России начались продажи препарата от коронавируса «Арепливир», который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях, сообщил в понедельник, 21 сентября, генеральный директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.
Известия04:12
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