В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья
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Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».В источнике
С чего всё началось
В Госдуму внесен законопроект
, который разрешает региональным властям и муниципалитетам принимать собственные программы сноса и реконструкции любого, а не только аварийного жилья, сообщает «Коммерсантъ».
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