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Коммерсантъ
Коммерсантъ 

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».В источнике
С чего всё началось
В Госдуму внесен законопроект
, который разрешает региональным властям и муниципалитетам принимать собственные программы сноса и реконструкции любого, а не только аварийного жилья, сообщает «Коммерсантъ».
Znak.com01:03
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Омбудсмен: закон о «всероссийской реновации» имеет множество противоречий

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Внесен законопроект о сносе и реконструкции жилья

Государственная Дума РФ04:50
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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

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В Госдуме началась разработка законопроекта по ветхому жилью

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Znak.com

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