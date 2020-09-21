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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».В источнике
С чего всё началось
В Госдуму внесен законопроект
, который разрешает региональным властям и муниципалитетам принимать собственные программы сноса и реконструкции любого, а не только аварийного жилья, сообщает «Коммерсантъ».
Znak.comвчера в 01:03
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РЕН ТВ

Эксперты высказались о законопроекте об изъятии любого жилья

РЕН ТВвчера в 16:57
Московский Комсомолец

Раскрыты детали проекта о «всероссийском сносе жилья»

Московский Комсомолецвчера в 10:50
Znak.com

В Госдуму внесен законопроект об изъятии любого жилья для сноса и реновации по всей России

Znak.comвчера в 01:03
Lenta.ru

Разработан закон о всероссийском сносе и изъятии недвижимости

Lenta.ruвчера в 03:26
Коммерсантъ

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Коммерсантъвчера в 04:24
URA.Ru

В Госдуме обсуждают закон об изъятии и сносе любого жилья

URA.Ruвчера в 01:49
Государственная Дума РФ

Внесен законопроект о сносе и реконструкции жилья

Государственная Дума РФвчера в 04:50

Трамп подписал указ о санкциях за поставки неядерного оружия в Иран

Президент США Дональд Трамп подписал указ о жестких экономических санкциях против тех, кто будет способствовать поставкам неядерного оружия в Иран и из этой страны, сообщил в понедельник советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Трамп подписал указ о санкциях за поставки неядерного оружия в Иран
РИА Новостивчера в 11:51
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В Великобритании через 10 лет могут запретить продажу машин на бензине

По информации издания, изначально введение запрета на продажу автомобилей, работающих на ископаемом топливе, планировалось ввести в соответствии с планами перехода к чистой энергетике с 2040 года.
Страна Советов on-lineвчера в 11:27
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На почасовую подачу и подвоз воды перевели 29 населенных пунктов Крыма

«На утро сегодняшнего дня 29 населенных пунктов переведены на режимное водоснабжение или на подвоз воды, в связи с тем что дебет в скважинах, скажем так, исчез», — цитирует Баженова ИА «Крыминформ».
Известиявчера в 05:32
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Сбербанк откажется от слова «банк» в новом логотипе

В декабре 2018 года глава банка Герман Греф заявлял журналистам, что экосистема под брендом Сбербанка может получить новое название, в том числе идут дискуссии о возможности убрать из ее названия слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится.
ТАССвчера в 11:45
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Петров: возможно, Квяту мешают какие-то внутренние факторы, о которых мы не знаем

Ты имеешь право высказаться в своих соцсетях или дать интервью, можешь создать какое-то общественное движение, обращаться к правительству — впрочем, я думаю, что то же правительство США и так в курсе этих проблем и не оставляет их без внимания.
Чемпионатвчера в 09:30

Мировые рынки накрыла вторая волна

Столь дружно и стремительно европейские индексы не снижались более трех месяцев: 11 июня ФРС ухудшила оценку роста ВВП США, что в сочетании с усилившимися рисками второй волны коронавируса спровоцировало падение мировых и европейских индексов на 4–7%, а также ранее, в марте, когда на фоне всеобщего карантина и ожидания мировой рецессии падение индексов достигало 4–11% в день.
Коммерсантъвчера в 14:59

Найдено новое средство для лечения рака простаты

Проведённое масштабное исследование относительно оценки эффективности олапариба доказало, что медикамент, используемый в лечении рака яичников и груди, способен продлевать жизнь мужчинам с раком простаты, сообщает сайт «Goroday.ru».
Лезги газетвчера в 15:04

Airbus представил три дизайна самолетов с водородным двигателем

Второй концепт рассчитан на региональные перевозки и представляет собой узкофюзеляжный самолет с турбовинтовыми двигателями, вместимостью 100 пассажиров и дальностью полета около 1900 км. Самая интересная новинка – третий концепт, широкофюзеляжный самолет с турбовентиляторными двигателями, построенный по принципу «летающее крыло», который пока не имеет реализации в секторе коммерческих перевозок.
Ведомостивчера в 16:16
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Рекордная партия кокаина в посольстве РФ в Аргентине могла готовиться для депутатов Госдумы

«Со слов Ковальчука, часть кокаина предназначалась для депутатов Государственной думы РФ и членов Совета Федерации Федерального собрания РФ», - приводятся в докладе показания Казанцева.
Русская Планетавчера в 09:24
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