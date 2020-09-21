Петров: возможно, Квяту мешают какие-то внутренние факторы, о которых мы не знаем

Ты имеешь право высказаться в своих соцсетях или дать интервью, можешь создать какое-то общественное движение, обращаться к правительству — впрочем, я думаю, что то же правительство США и так в курсе этих проблем и не оставляет их без внимания.