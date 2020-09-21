В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья
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С чего всё началось
Законопроект «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 18 сентября внесла в Госдуму
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