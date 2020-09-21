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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».В источнике
С чего всё началось
Законопроект «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 18 сентября внесла в Госдуму
 группа сенаторов и депутат от «Единой России» Евгений Москвичев.
Znak.com10:30
Подробнее о событии
Znak.com

Чем плох федеральный законопроект о реновации в регионах на примере Екатеринбурга

Znak.com10:30
Газета.Ru

Омбудсмен оценил законопроект о всероссийском сносе жилья

Газета.Ru10:22
Государственная Дума РФ

Внесен законопроект о сносе и реконструкции жилья

Государственная Дума РФ04:50
РИА Новости

Сенатор: проект о «всероссийской реновации» не ущемит права граждан

РИА Новости10:16
Lenta.ru

Разработан закон о всероссийском сносе и изъятии недвижимости

Lenta.ru03:26
Коммерсантъ

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Коммерсантъ04:24
URA.Ru

В Госдуме обсуждают закон об изъятии и сносе любого жилья

URA.Ru01:49

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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Воробьев поручил включить отопление в жилых домах Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил включить отопление в многоквартирных домах (МКД) региона, чтобы «не морозить людей», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Ведомости10:41
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В США назвали необходимое количество бомбардировщиков для войны с РФ

Чтобы успешно прорвать системы противовоздушной обороны (ПВО) Калининграда в случае начала войны с Россией, США понадобится большее количество стратегических бомбардировщиков, чем у них есть сейчас, считает военный аналитик Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий Шейн Прейзуотер, слова которого приводит Defence One.
Газета.Ru05:26
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В детсадах четырех регионов России появится более 1 тыс. новых мест

"Правительство продолжает повышать доступность детских садов: подписано распоряжение о перераспределении субсидий регионам на эти цели, а именно - на создание дополнительных мест для самых маленьких детей от 1,5 до 3 лет", - сообщил глава правительства на совещании с вице-премьерами.
ТАСС03:54
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Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака

Адвокат Алексей Михальчик потребовал возбудить уголовное дело об убийстве националиста Максима Марцинкевича (Тесака) на основании результатов независимой экспертизы, признавшей, что он не мог сам себе нанести смертельные раны.
Lenta.ru07:58
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