В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья
Смотрите также
Число пострадавших в ДТП в центре Москвы возросло до четырех
Глава СКР поручил проверить данные о мошенничестве Пашаева с квартирой
Под Иркутском пять человек погибли в ДТП, пытаясь скрыться от полиции
Брянский вице-губернатор подал в отставку после ДТП с участием сына
В Сети появилось новое фото Маликова с двухлетним сыном
Помпео заявил о создании коалиции против «Северного потока — 2»
Стало известно, как вдова Алексея Баталова потеряла наследство мужа
Наталья Водянова опубликовала свадебное фото с Антуаном Арно
Главы МИД ЕС не смогли согласовать санкции против Белоруссии
Помпео заявил о создании коалиции против «Северного потока — 2»
Глава СКР поручил проверить данные о мошенничестве Пашаева с квартирой
Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель
Сбербанк откажется от слова «банк» в новом логотипе
Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ
Брянский вице-губернатор подал в отставку после ДТП с участием сына
Россия увеличит транзит газа через Украину
Число пострадавших в ДТП в центре Москвы возросло до четырех
Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».В источнике
С чего всё началось
Законопроект «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 18 сентября внесла в Госдуму
группа сенаторов и депутат от «Единой России» Евгений Москвичев.
Подробнее о событии