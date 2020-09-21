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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».В источнике
С чего всё началось
Законопроект «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 18 сентября внесла в Госдуму
 группа сенаторов и депутат от «Единой России» Евгений Москвичев.
Znak.com10:30
Подробнее о событии
Znak.com

Чем плох федеральный законопроект о реновации в регионах на примере Екатеринбурга

Znak.com10:30
Коммерсантъ

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Коммерсантъ04:24
Государственная Дума РФ

Внесен законопроект о сносе и реконструкции жилья

Государственная Дума РФ04:50
РБК

В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья

РБК04:15
Lenta.ru

Разработан закон о всероссийском сносе и изъятии недвижимости

Lenta.ru03:26
RT на русском

В Госдуме оценили проект всероссийской реновации жилья

RT на русском09:05
URA.Ru

В Госдуме обсуждают закон об изъятии и сносе любого жилья

URA.Ru01:49

Порошенко назвал Зеленского самым дорогим президентом Украины

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что расходы на офис главы государства, заложенные в проекте бюджета на следующий год, свидетельствуют, что в реальности украинский лидер Владимир Зеленский обходится налогоплательщикам дороже всего за всю историю страны.
Lenta.ru13:55

В Латвии пожаловались на потерю железнодорожных грузов из России

В Латвии не видят способов заменить те объемы железнодорожных грузов, которые шли из России, но после постепенно отошли из-за снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и угля.
Общественная служба новостейвчера в 23:12
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На почасовую подачу и подвоз воды перевели 29 населенных пунктов Крыма

«На утро сегодняшнего дня 29 населенных пунктов переведены на режимное водоснабжение или на подвоз воды, в связи с тем что дебет в скважинах, скажем так, исчез», — цитирует Баженова ИА «Крыминформ».
Известия05:32
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Динамо — Ахмат 1:0

Стали известны составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Динамо" и грозненским "Ахматом".
Газета.Ru11:07

Главы МИД стран ЕС отказались признать Лукашенко лидером Белоруссии

Главы МИД стран Евросоюза подтвердили, что не признают президента Белоруссии Александра Лукашенко легитимным лидером страны, и выступили за проведение новых президентских выборов в республике.
Наша версия11:59
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В интернете могут запретить шифроваться

Поправками в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" предлагается запретить использование на территории РФ протоколов шифрования, позволяющих скрыть имя интернет-страницы или сайта.
Российская газета13:20
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