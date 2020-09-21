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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».В источнике
С чего всё началось
Законопроект «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 18 сентября внесла в Госдуму
 группа сенаторов и депутат от «Единой России» Евгений Москвичев.
Znak.comвчера в 10:30
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РЕН ТВ

Эксперты высказались о законопроекте об изъятии любого жилья

РЕН ТВвчера в 16:57
URA.Ru

В Госдуме обсуждают закон об изъятии и сносе любого жилья

URA.Ruвчера в 01:49
Znak.com

Чем плох федеральный законопроект о реновации в регионах на примере Екатеринбурга

Znak.comвчера в 10:30
Государственная Дума РФ

Внесен законопроект о сносе и реконструкции жилья

Государственная Дума РФвчера в 04:50
Lenta.ru

Разработан закон о всероссийском сносе и изъятии недвижимости

Lenta.ruвчера в 03:26
Коммерсантъ

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Коммерсантъвчера в 04:24
RT на русском

Эксперт прокомментировала проект всероссийской реновации жилья

RT на русскомвчера в 16:25

Спецпосланник Трампа предложил РФ заключить меморандум о вооружениях

Вашингтон предлагает России продлить срок Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений минимум на пять лет, чтобы выработать новый многосторонний документ как можно быстрее.
ToDay News Ufaвчера в 05:43
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Джей-Хоуп сыграет роль в фильме Marvel

Стоило им начать обсуждать лучшие работы кинокомпании, как BTS начали примерять на себя все образы супергероев и спорить, кто бы сыграл свою роль лучше.
Popcakeвчера в 01:10

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Ведомостивчера в 15:00
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ВВС США не исключили падение российского спутника на Землю

Неработоспособный российский спутник наблюдения Земли «Монитор-Э» 22 сентября войдет в атмосферу нашей планеты над Индийским океаном, сообщается на сайте space-track.org, где в открытом доступе размещены сведения о 46 000 объектов, которые запущены в космос, параметрах их орбиты и событиях, связанных с ними.
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Названы изменения в ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году

В 2021 году в ЕГЭ по обществознанию войдут вопросы по принятым поправкам в Конституцию, а в рамках ОГЭ по химии девятиклассники будут проводить эксперименты на реальном оборудовании.
Клопсвчера в 15:26
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Военные ВСУ обстреляли окраины Донецка из стрелкового оружия

Наблюдатели СЦКК зафиксировали 15 выстрелов из стрелкового оружия в направлении населенного пункта Веселое, что на окраине Донецка, сообщил представитель Донецкой Народной Республике в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Слово и Деловчера в 12:30

Гендиректор краснодарского винзавода заподозрен в афере на 50 млн

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Краснодарскому краю на основании материалов краевого Управления ФСБ возбудил уголовное дело в отношении гендиректора ООО «Приазовский Винный Дом», 47-летнего представителя учредителей предприятия и иных лиц по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере»).
Kursk.comвчера в 13:48
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