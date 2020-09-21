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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».В источнике
С чего всё началось
Законопроект «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 18 сентября внесла в Госдуму
 группа сенаторов и депутат от «Единой России» Евгений Москвичев.
Znak.com10:30
Подробнее о событии
Znak.com

Чем плох федеральный законопроект о реновации в регионах на примере Екатеринбурга

Znak.com10:30
Коммерсантъ

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Коммерсантъ04:24
Государственная Дума РФ

Внесен законопроект о сносе и реконструкции жилья

Государственная Дума РФ04:50
РБК

В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья

РБК04:15
Lenta.ru

Разработан закон о всероссийском сносе и изъятии недвижимости

Lenta.ru03:26
RT на русском

В Госдуме оценили проект всероссийской реновации жилья

RT на русском09:05
URA.Ru

В Госдуме обсуждают закон об изъятии и сносе любого жилья

URA.Ru01:49

Сбербанк откажется от слова «банк» в новом логотипе

В декабре 2018 года глава банка Герман Греф заявлял журналистам, что экосистема под брендом Сбербанка может получить новое название, в том числе идут дискуссии о возможности убрать из ее названия слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится.
Сбербанк откажется от слова «банк» в новом логотипе
ТАСС11:45
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Немецкий политик заявила об угрозах США из-за «Северного потока — 2»

Депутат ландтага Гамбурга Ольга Петерзен ("Альтернатива для Германии") рассказала "Комсомольской правде" об усилении давления на "Северный поток — 2" со стороны США еще до ситуации с Алексеем Навальным.
РИА Новости22:16
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Биржи Европы закрылись падением на 3-4,5%

Основные фондовые индексы Европы закрыли торги понедельника падением в пределах 4,5% на опасениях второй волны распространения коронавируса, акции крупнейших банков подешевели на 5-9% на фоне сообщений СМИ по поводу отмывания денег, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ11:57
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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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Ученые впервые обнаружили полярное сияние вокруг кометы

Ученые Юго-западного исследовательского института (SwRI) в США, которые анализируют данные ультрафиолетового спектрографа ALICE, работавшего в составе миссии "Розетта", обнаружили необычные авроральные эмиссии типа полярных сияний, находящиеся за пределами видимого спектра.
РИА Новости11:00

Лавров назвал санкции США за сотрудничество с Ираном нелегальными

Будет неудивительным, если Вашингтон начнет угрожать санкциями всем, кто сотрудничает с Ираном, но возможные новые рестрикции будут незаконными и нелегальными, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости12:20

Киев предложил создать в Донбассе международное временное правительство

Первый заместитель главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Витольд Фокин предложил создать в Донбассе международное временное правительство для проведения местных выборов.
RT на русском10:48