Политика
РБКВ Думу внесли проект о разрешении ввоза дефицитных санкционных товаров
Из-под действия российских контрсанкций, которые запрещают ввозить в страну товары, аналоги которых производятся в России, предложили вывести дефицитную продукцию, даже если в стране есть предприятия по ее производству. Соответствующий законопроект зарегистрирован в базе данных Государственной думы.
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Хоккей
В МХК назвали соперников сборной России по хоккею на ЧМ-2021
Как пишет Ридус, сборная Канады при этом будет играть свои матчи в Риге со сборными Финляндии, Америки, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.
Новые Известия вчера в 07:08
Футбол
В Крыму откроется академия футбола
В Евпатории на базе городского спорткомплекса откроется первая в Крыму Академия футбола. Занятия планируется начать уже 1 июля.
Российская газета вчера в 07:45
Музыка
Зрители выбрали лучшую песню в истории «Евровидения»
Пятый канал 18 мая в 03:10
Общество
Голикова допустила начало снятия ограничений в 17 регионах
Голикова отметила, что стране удалось сдержать резкий рост заражений и не допустить пиковой нагрузки на систему здравоохранения благодаря введению нерабочих дней и других мер.
Lenta.ru вчера в 04:37
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости вчера в 06:30
Общество
В СФ предлагают ввести в КоАП ответственность для юрлиц за ночной шум
Как пояснила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, проект нового КоАП, опубликованный для обсуждения в январе 2020 года, содержал статью об ответственности физических лиц за нарушение тишины и покоя граждан, то есть за неоправданный бытовой шум.
РИА Новости вчера в 23:09
Общество
Мясников опроверг фейк о правиле ношения одноразовых медицинских масок
Врач Александр Мясников опроверг появившуюся информацию о разных правилах ношения одноразовых медицинских масок в случае болезни и для профилактики.
RT на русском вчера в 23:21
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $36 за баррель
Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель.
Газета.Ru вчера в 10:10
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости вчера в 07:33
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru вчера в 13:18
Общество
На Украине вводят «адаптивный карантин» до 22 июня
Правительство Украины приняло решение ввести «адаптивный карантин» по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послаблений.
RT на русском вчера в 08:53
Общество
Как в Европе отслеживают потенциальных переносчиков коронавируса
Опыт Германии показывает, что есть другой эффективный, хотя и трудоемкий, способ выявить потенциальных переносчиков вируса.
Ведомости 18 мая в 12:21
Общество
Вирусолог заявил, что пик эпидемии коронавируса в России пройден
Конец пика прослеживается благодаря снижению в количестве выявленных зараженных, пояснил вирусолог.
Газета.Ru вчера в 23:11
Армия и оружие
Шойгу увидел наибольшую угрозу безопасности России на Западе
Западное направление представляет сейчас наибольшую угрозу для безопасности России, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Коммерсантъ вчера в 10:32
Происшествия
В Бурятии пациенты из Китая в обсерваторе напали на медсестер
Газета.Ru вчера в 10:23
Общество
Туристы обнаружили на Урале гигантскую «копию» пирамиды Хеопса
Во время очередного похода в Приполярном Урале туристы наткнулись на уникальную гору, напомнившую очевидцам о пирамидах в Египте.
Дни24 19 мая в 08:05
ЖКХ
Депутаты предложили повысить платежи ЖКХ
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий включить в стоимость тарифов на жилищно-коммунальные услуги оплату общедомовых нужд (ОДН).
Московский Комсомолец вчера в 11:16
Общество
Прокурор Токио уйдет в отставку из-за игры в маджонг
По данным телеканала NHK, руководитель токийской прокуратуры Хирому Курокава покинет свой пост после скандала с игрой в азартные игры в период действия режима ЧС, который был введен из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 19:45
Религия
День Иоанна Богослова: что запрещено делать 21 мая
21 мая волгоградцам следует быть сдержанными, лучше остаться дома и сделать генеральную уборку.
Волгоградская правда вчера в 23:10
Шоу-бизнес
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa 19 мая в 11:05
Шоу-бизнес
Рудковская о Гном Гномыче: Говорит, что достали, с улыбкой на лице
На видео семейство Плющенко танцует под песню «Плачу на техно» в исполнении группы Cream Soda, а в следующем кадре Плющенко-младший говорит: «Как же вы меня достали со своими съемками».
Нева Спорт вчера в 13:07
Футбол
Хосонов и Кардозу покинут «Тамбов» 31 мая
Были нюансы только с арендованными футболистами, но мы их все уже решили. Хосонов и Кардозу вернутся в свои клубы после 31 мая.
Советский спорт вчера в 15:19
Общество
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
За первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости вчера в 16:22
Общество
Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется
Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.
РИА Новости вчера в 06:04
Космос
Российский самолет Ан-124 доставил во Флориду ступень ракеты Atlas V
Первая ступень американской ракеты-носителя Atlas V была доставлена на мыс Канаверал, штат Флорида.
ФАН 19 мая в 20:55
Политика
В Киеве пригрозили меморандумом против России в морской трибунал
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью телеканалу «Украина 24» заявил, что 22 мая Киев подаст в Международный морской трибунал меморандум против России в связи с задержанием кораблей на входе в Керченский пролив в конце 2018 года.
РБК вчера в 21:32
Авто
Новая Skoda Rapid появилась у дилеров
Новая Skoda Rapid, продажи которой формально начались два месяца назад, появилась у российских дилеров.
Автоновости дня вчера в 08:22
Путешествия
Турция откроет границы для россиян 20 мая
С 20 мая Турция откроет границы для иностранных туристов из 31 страны, включая россиян.
АБН 18 мая в 08:47
Экономика
Минфин России выступил против субсидий на услуги ЖКХ
По словам Хованской, Минфин остается единственным ведомством, которое не поддержало идею Минстроя и депутатов Госдумы, предложивших в условиях пандемии COVID-19 снизить долю расходов граждан на оплату коммунальных услуг в общем доходе семьи с 22% до 15%.
Известия вчера в 12:00
Здоровье
На Камчатке ещё два человека скончались от коронавируса
На Камчатке ещё два человека скончались от коронавирусной инфекции, сообщили в краевой администрации.
Аргументы и Факты - Камчатка вчера в 23:06