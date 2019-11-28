Общество
КоммерсантъВ Госдуму внесли законопроект о выходном 31 декабря
Депутаты и сенатор от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагают сделать 31 декабря выходным, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу одного из авторов Ярослава Нилова.
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с чего всё началось
В Госдуму внесли законопроект, согласно которому 31 декабря предлагается сделать выходным днем, сообщила пресс-служба одного из авторов документа, председателя комитета Думы по труду и социальной защите Ярослава Нилова.РИА Новости00:41
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