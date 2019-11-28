В Госдуму внесли законопроект, согласно которому 31 декабря предлагается сделать выходным днем, сообщила пресс-служба одного из авторов документа, председателя комитета нижней палаты по труду и социальной защите Ярослава Нилова.

с чего всё началось

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем. При этом общее количество нерабочих праздничных дней сохранится в существующем объеме.

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