Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о введении выходного дня 31 декабря. Соответствующее заявление сделал один из авторов инициативы, парламентарий Ярослав Нилов.

Законопроект о выходном дне 31 декабря внесли в Госдуму

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