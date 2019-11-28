Общество

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Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о введении выходного дня 31 декабря. Соответствующее заявление сделал один из авторов инициативы, парламентарий Ярослав Нилов.
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