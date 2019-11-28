Общество
РЕН ТВЗаконопроект о выходном дне 31 декабря внесли в Госдуму
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о введении выходного дня 31 декабря. Соответствующее заявление сделал один из авторов инициативы, парламентарий Ярослав Нилов.
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Задержан еще один фигурант «московского дела» Сергей Суровцев, сообщил Telegram-канал Baza.
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Напомним, что 1 ноября Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело на депутата от «Евросолидарности» Федину и нацистку Зверобой после публикации видео, в котором они обсуждали варианты убийства президента Украины Зеленского.
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