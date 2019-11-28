Общество
ИзвестияВ Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря
Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении выходного дня 31 декабря. Об этом в среду, 27 ноября, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы — главы комитета ГД по труду и соцзащите Ярослава Нилова.
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с чего всё началось
В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается сделать 31 декабря выходным днем, сообщила пресс-служба одного из авторов документа, председателя комитета ГД по труду и социальной защите Ярослава Нилова.РИА Новостивчера в 21:45
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:55, Вашингтон
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