Общество

ИзвестияИзвестияВ Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря

Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении выходного дня 31 декабря. Об этом в среду, 27 ноября, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы — главы комитета ГД по труду и соцзащите Ярослава Нилова.
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В Госдуму внесли законопроект о выходном 31 декабря

В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается сделать 31 декабря выходным днем, сообщила пресс-служба одного из авторов документа, председателя комитета ГД по труду и социальной защите Ярослава Нилова.
РИА Новостивчера в 21:45

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В Госдуму внесен законопроект о выходном дне 31 декабря

Газета.Ruвчера в 16:36

В Госдуму внесли законопроект о выходном 31 декабря

РИА Новостивчера в 21:45

В Госдуму внесли законопроект о выходном 31 декабря

Коммерсантъвчера в 21:24

Почему 31 декабря должно стать выходным днём

REGNUMвчера в 23:14

В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря

РБКвчера в 22:47

В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря

Известиявчера в 16:34

В Госдуму вносят законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря

ТАССвчера в 16:03
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:55, Вашингтон
Политика

Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину

Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
Пятый канал 26 ноября в 14:27
Транспорт

Путин открыл скоростную платную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург

Владимир Путин принял участие в открытии скоростной платной автотрассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:50
Религия

У православных 28 ноября начинается Рождественский пост

У православных начинается самый строгий Рождественский пост. Он начнётся 28 ноября 2019 года и завершится 6 января 2020 года.
Piter.tv вчера в 12:00
Футбол

Андрей Лунев вернется на поле только в следующем году

Зенитовский голкипер Андрей Лунев не сыграет за команду до конца текущего сезона.
Петербургский дневник вчера в 08:51
Происшествия

В Приморье застрелили казачьего атамана

Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".
РИА Новости вчера в 21:34
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Хоккей

Панарин повторил достижение Мессье 25-летней давности

Артемий стал первым игроком «Рейнджерс» с подобным достижением со времён Марка Мессье (сезон-1993/94).
Чемпионат вчера в 20:41
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 26 ноября в 07:12
Наука

Кишечную палочку научили производить биомассу из углекислого газа

Учитывая, что содержание CO2 в атмосфере планеты растет, и вместе с этим меняется климат, было бы неплохо перевести биопроизводство на безотходный режим, «научить» бактерии синтезировать органические вещества из углекислого газа, который они же сами (или еще и кто-то другой) и произвели при дыхании.
N+1 вчера в 11:02
Хоккей

«Питтсбург» дома обыграл «Ванкувер». Малкин набрал 5 очков

По 4 очка в составе победителей набрали Джейк Гюнцель (2+2) и Брайан Раст (1+3).
Чемпионат вчера в 22:06
Политика

Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря

Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.
РБК 26 ноября в 15:15
Происшествия

Мосгорсуд отменил решение об аресте замглавы Росалкогольрегулирования

Мосгорсуд отменил решение Пресненского суда Москвы об аресте и освободил из-под стражи заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, сообщила «Ведомостям» пресс-служба суда.
Ведомости 26 ноября в 09:36
Культура

На экраны выходит российский фильм ужасов «Тварь»

RT на русском 26 ноября в 09:59
Происшествия

Восемь кадетов остаются в больнице после ДТП в Усольском районе

ДТП произошло около половины пятого дня в среду, 27 ноября, на 1715 километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь", в поселке Тельма.
Байкал24 вчера в 23:12
Политика

Украина оценила ущерб на возвращенных Россией кораблях

Lenta.ru вчера в 16:58
Культура

Раскрыта архитектурная тайна грандиозного проекта во Владивостоке

Глава архитектурного бюро SPEECH Сергей Чобан признался, как был разработан проект театрально-образовательного комплекса федерального значения во Владивостоке.
Konkurent.ru вчера в 20:41
Общество

Затравленную на чаепитии девочку из Новосибирска избили в школе

Восьмилетнюю жительницу Новосибирска, которую выгнали с чаепития из-за якобы несданных родителями денег, избили в школе, сообщает сайт "kp.ru".
Газета.Ru вчера в 11:03
Шоу-бизнес

Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери после комы

Российский режиссер Андрей Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери, которая в результате автомобильной аварии впала в кому.
ФАН вчера в 21:42
Футбол

«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов

Коммерсантъ вчера в 14:50
Футбол

Хуммельс: «Мы слишком мало создали моментов у ворот „Барселоны“»

Евро-футбол.ру вчера в 17:49
Шоу-бизнес

Архивное фото Аллы Пугачевой без макияжа поразило фанатов

Опубликованный на днях фотоснимок популярной певицы Аллы Пугачевой без макияжа не на шутку удивил её поклонников.
Территория новостей вчера в 15:12
Общество

В Сети опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов

Всем привычные плацкартные вагоны скоро исчезнут вместе с проблемой «торчащих ног».
OAnews вчера в 10:47
Наука

СВФУ: тесты ДНК не могут определить геном древнего щенка из Якутии

В пятницу в пресс-службе университета рассказали со ссылкой на издание The Siberian Times о том, что "ученые шведского центра палеонтологии провели первоначальное исследование генома 18-тысячелетнего щенка из Якутии – тесты ДНК не смогли определить, был ли он волком или собакой".
РИА Новости вчера в 23:09
Политика

Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа

Украинский журналист Юрий Молчанов и бывший вице-премьер страны Павел Розенко устроили словесную перепалку из-за российского газа в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 20:53
Наука

Вытряхивание воды из ушей может привести к повреждению мозга ребёнка

В ходе новой научной работы исследователи провели тесты на 3D-моделях, во время которых у маленьких детей зафиксировали 10-кратное превышение критического ускорения, которое создается при встряхивании над силой тяжести по отношению к размеру ушей, что может привести к повреждению головного мозга.
МедиаПоток 25 ноября в 11:48
Происшествия

Двухэтажный жилой дом загорелся в подмосковном Одинцово

Двухэтажный жилой дом загорелся в Одинцово Московской области на площади более 400 квадратных метров, из здания эвакуированы 32 человека, сообщили РИА Новости с пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 20:34
Армия и оружие

Великобритания использует кассетные бомбы в войне с Россией

Варианта аналитики видят два: или многократно увеличить инвестиции в создание высокоточного оружия, или отказаться от обязательств по кассетным боеприпасам, передает ТАСС.
Утро.ru вчера в 01:31
Гаджеты

Представлены процессоры AMD Ryzen Threadripper 3960X и 3970X

Что касается быстродействия, то 32-ядерный 3970X на 50–100% превосходит модель Ryzen Threadripper 2990WX.
Игромания.ру 25 ноября в 16:29
Энергетика

«Траст» потребовал от работающей в Сибири нефтяной компании погасить $370 млн долга

Банк «Траст» потребовал от нефтяной компании Ruspetro погашения долга и процентов в полном объеме — $370 млн, сообщает РБК.
Коммерсантъ вчера в 22:42
Политика

Три девушки обвинили посла США при ЕС в сексуальных домогательствах

Американского посла при Европейском союзе Гордона Сондланда обвинили в сексуальных домогательствах сразу три девушки.
VSE42.RU вчера в 22:46
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