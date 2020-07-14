Общество
RT на русскомВ Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей лицами одного пола
«Законопроект прекращает практику заключения брака между лицами одного пола, в том числе сменившими пол, соответственно, усыновление такими парами детей», — говорится в пояснительной записке.
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с чего всё началось
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, запрещающий браки не только между лицами одного пола, но и между теми, кто ранее сменил свой пол. Документ также запрещает усыновление детей такими парами.РИА Новости11:56
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Армия и оружие
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Российская газета 21:35
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Аксёнов рассказал о подаче воды в Симферополь по временному водоводу
RT на русском 14:13
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Придорожное СВУ взорвалось рядом с бронемашиной BMC Kirpi ВС Турции. Инцидент произошел на дороге М-4 поблизости с населенным пунктом Ариха.
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Общество
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Gazeta.SPb 12 июля в 14:49