Общество
Газета.RuВ Госдуму внесли законопроект о запрете браков для тех, кто сменил пол
В Государственную думу внесен законопроект, запрещающий не только вступать в брак лицам одного пола, но и тем, которые ранее сменили пол, передает РИА "Новости". Кроме того, инициативой предлагается запретить гражданам, которые совершили трансгендерный переход, и однополым парам усыновлять детей.
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с чего всё началось
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, запрещающий браки не только между лицами одного пола, но и между теми, кто ранее сменил свой пол. Документ также запрещает усыновление детей такими парами.РИА Новости11:56
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Неочевидные признаки умных людей названы пользователями соцсетей
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Экономика
О падении прибыли российских банков
Российские банки в 2020 году могут сократить прибыль как минимум вдвое по сравнению с показателями 2019 года.
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«МЮ» готов продать Алексиса, Лингарда, Смоллинга, Далота, Джонса и Рохо
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