Общество

Газета.RuГазета.RuВ Госдуму внесли законопроект о запрете браков для тех, кто сменил пол

В Государственную думу внесен законопроект, запрещающий не только вступать в брак лицам одного пола, но и тем, которые ранее сменили пол, передает РИА "Новости". Кроме того, инициативой предлагается запретить гражданам, которые совершили трансгендерный переход, и однополым парам усыновлять детей.
Читать в источнике
Комментировать1,9K
с чего всё началось

В Госдуму внесли проект о запрете браков для тех, кто сменил пол

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, запрещающий браки не только между лицами одного пола, но и между теми, кто ранее сменил свой пол. Документ также запрещает усыновление детей такими парами.
РИА Новости11:56

Подробнее о событии

Сенаторы предложили запретить сменившим пол лицам заключать браки и усыновлять детей

ТАСС13:13

Госдума: лица одного пола не смогут заключать браки и усыновлять детей

Независимая газета13:58

Госдуме предложили внести запрет на однополые браки в Семейный кодекс

РБК13:36

Сенаторы предложили запретить сменившим пол усыновлять детей и заключать брак

Коммерсантъ13:20

В Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей однополыми парами

RT на русском17:30

Член СПЧ призвала проследить за реализацией поправок в Семейный кодекс

РИА Новости16:26

В Госдуму внесли закон о запрете отмены усыновления по истечении 3 лет

Известия12:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 20:28, Ашберн
Общество

На акциях протеста в Белоруссии задержаны сотрудники СМИ

Газета.Ru 18:35
588
Здоровье

Швейцарский иммунолог назвал мифом наличие бессимптомных больных COVID

В борьбе с коронавирусом по всему миру были допущены ошибки, заявил микробиолог, почетный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер.
РБК 20:00
Армия и оружие

Военный источник сообщил о начале наступления ПНС Ливии на Сирт

Политическая Экспертиза 19:28
Общество

Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском 14:35
276
Общество

Антипов уличил следствие по делу MH17 в махинациях

Речь идет о версии с попаданием в самолет ракеты, якобы выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук".
Народные новости вчера в 14:13
12
Политика

Кулеба назвал неприемлемым закрепление статуса Донбасса в Конституции

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что закрепление статуса Донбасса в Конституции недопустимо, однако Киев готов рассматривать увеличение полномочий районов Донецкой и Луганской областей.
Невские Новости вчера в 13:21
103
Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
17
Интернет

Google в США обвинили в слежке за пользователями

Истцы обвиняют Google в слежке за действиями пользователей браузера Chrome даже при включенном режиме инкогнито.
Газета.Ru 20:19
Происшествия

Ликвидировано открытое горение на складе в Долгопрудном

В городе Долгопрудный Московской области пожарные ликвидировали открытое горение на обувном складе, вспыхнувшем накануне поздно вечером.
Вести.Ru 19:40
13
Общество

Почти половина россиян ждут второй волны коронавируса

В нынешнем году произойдет вторая волна заболевания коронавирусом, считают 45% россиян. Это показал опрос, проведенный РАНХиГС.
Известия 18:00
Политика

В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»

Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК 15:37
25
Общество

Великобритания запретила Huawei строить свою сеть 5G

Великобритания запретила Huawei строить свою телекоммуникационную сеть 5G, отменив январское решение предоставить китайской технической компании ограниченную роль в создании сверхбыстрой беспроводной инфраструктуры в стране, сообщает CNN.
BFM.ru 20:06
44
Общество

Навального вызвали на допрос в СКР по делу о клевете

Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вызвали на допрос в Следственный комитет (СК) в связи с делом о клевете.
Daily Storm 07:41
158
Армия и оружие

В Сирии по пути следования российско-турецкого конвоя произошел взрыв

Придорожное СВУ взорвалось рядом с бронемашиной BMC Kirpi ВС Турции. Инцидент произошел на дороге М-4 поблизости с населенным пунктом Ариха.
Новостной фронт 13:31
Шоу-бизнес

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»

Ольга Бузова впервые появилась на «Доме-2» в качестве участницы в 2004-м году. На тот момент ей было восемнадцать лет.
CT news 09:20
23
Театры

Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе

Ранее роль Куценко исполнял Домогаров, но он был вынужден покинуть проект.
CT news 10:45
70
Энергетика

Доходы от продажи золота из России превысили выручку от продажи газа

Москва, 14 июля 2020, 19:51 — REGNUM Во II квартале 2020 года доходы России от продажи золота за рубеж были больше, чем от экспорта газа.
REGNUM 12:51
1,8K
Шоу-бизнес

Ирена Понарошку подала на развод с мужем после 10 лет брака

Понарошку вышла замуж за Александра Листа (более известен как DJ List) в 2010 году.
CT news 10:42
10
Кино

Райан Рейнольдс поиздевался в Сети над Брэдом Питтом

РИА Новости 19:58
3
Футбол

Роналду остался один гол до отметки 50 мячей в серии A

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может стать первым игроком в истории, который забьет не менее 50 голов в АПЛ, испанской примере и серии А. Как сообщает Sport Mediaset, это произойдет, если португальский нападающий сможет забить в завтрашнем матче против "Сассуоло".
Советский спорт 13:40
Политика

Эрдоган назвал превращение Святой Софии в мечеть исправлением ошибки

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что решение об изменении статуса собора Святой Софии является исправлением допущенной в 1934 году исторической ошибки, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:20
5
Общество

Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14
91
Шоу-бизнес

Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня вчера в 10:51
8
Общество

Неочевидные признаки умных людей названы пользователями соцсетей

Комсомольская правда 11:00
1
Хоккей

Клуб НХЛ «Миннесота Уайлд» подписал контракт с Капризовым на два года

TV BRICS 07:50
Кино

Братья Андреасян получили иск на 50 млн рублей за провалившийся фильм

Как сообщает «Коммерсантъ», Гевонд и Сарик Андреасян получили судебное постановление, в котором указано, что режиссёрам необходимо вернуть более 50 млн рублей компании «Марс Медия».
CT news 18:10
92
Общество

В Хабаровске задержаны четверо протестующих в поддержку Фургала

Хакасия-Информ 12 июля в 22:45
6,8K
Шоу-бизнес

Муцениеце не знала, что её дети будут отдыхать с Карпович

В интернете появился видеоролик, на котором видно, что дети Прилучного и Муцениеце сидят на яхте рядом с Карпович.
CT news 09:38
19
Экономика

О падении прибыли российских банков

Российские банки в 2020 году могут сократить прибыль как минимум вдвое по сравнению с показателями 2019 года.
Давыдов.Индекс вчера в 10:19
Футбол

«МЮ» готов продать Алексиса, Лингарда, Смоллинга, Далота, Джонса и Рохо

В «МЮ» надеются выручить дополнительные средства на покупку новых игроков.
Sports.ru 18:04
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное