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Газета.RuГазета.RuВ Госдуму внесли законопроект о запрете браков для тех, кто сменил пол

В Государственную думу внесен законопроект, запрещающий не только вступать в брак лицам одного пола, но и тем, которые ранее сменили пол, передает РИА "Новости". Кроме того, инициативой предлагается запретить гражданам, которые совершили трансгендерный переход, и однополым парам усыновлять детей.
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В Госдуму внесли проект о запрете браков для тех, кто сменил пол

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, запрещающий браки не только между лицами одного пола, но и между теми, кто ранее сменил свой пол. Документ также запрещает усыновление детей такими парами.
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