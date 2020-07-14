В Госдуму внесли законопроект о запрете браков для тех, кто сменил пол
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В Государственную думу внесен законопроект, запрещающий не только вступать в брак лицам одного пола, но и тем, которые ранее сменили пол, передает РИА "Новости". Кроме того, инициативой предлагается запретить гражданам, которые совершили трансгендерный переход, и однополым парам усыновлять детей.В источнике
С чего всё началось
В Госдуму внесли проект о запрете браков для тех, кто сменил пол
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, запрещающий браки не только между лицами одного пола, но и между теми, кто ранее сменил свой пол. Документ также запрещает усыновление детей такими парами.
РИА Новости11:56
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