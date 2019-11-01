Экономика
РИА НовостиВ Госдуму внесли законопроект о защите и поощрении капиталовложений
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), целью которого является привлечение в экономику инвестиций на сумму не менее 30 триллионов рублей, сообщил журналистам замминистра финансов Андрей Иванов.
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений
Эхо Москвывчера в 13:02
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 04:26, Ашберн
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Украинские деятели неоднократно призывали к разработке ракет, способных достать до Москвы и даже до Урала.
Известия вчера в 23:20
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке
В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Газета.Ru 01:31
Транспорт
Трассу Москва—Казань планируют построить к 2027 году
Напомним, в сентябре газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Минтрансе сообщила, что трассу Москва—Казань могут полностью достроить в 2027 году.
Коммерсантъ вчера в 04:55
Экономика
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Стратегия – 2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК 02:00
Авто
Начались продажи обновленного Hyundai Solaris
В Китае поступил в продажу рестайлинговый седан Hyundai Verna, который в России известен как Solaris.
Авторамблер 30 октября в 06:44
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости вчера в 19:04
Космос
Телескоп «Хаббл» запечатлел «лицо» в космосе
Астрономы с помощью телескопа «Хаббл» сфотографировали столкновение двух галактик. Получившееся изображение напоминает «лицо».
Восток-Медиа 30 октября в 12:08
Общество
Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»
Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Интерфакс вчера в 08:04
Происшествия
Лидию Вележеву сняли с рейса из-за скандала на борту самолета
Заслуженная артистка РФ устроила дебош на борту самолета, собирающегося вылететь из Москвы в столицу Израиля.
7Дней.ру 30 октября в 07:30
Шоу-бизнес
Максим Фадеев прокомментировал слухи о романе с Ольгой Серябкиной
В сети уже давно обсуждают слухи о романе Максима Фадеева и Ольги Серябкиной. Впервые открыто об этом заявила Лена Темникова.
Srnsk вчера в 05:27
Происшествия
SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
BFM.ru вчера в 11:19
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность группы вымогателей в Крыму
Деятельность преступной группы, специализирующейся на вымогательстве, пресечена в Крыму сотрудниками управлений ФСБ и МВД по региону, сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму.
РИА Новости 02:58
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала ошибки Загитовой на Гран-при
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении российской фигуристки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France.
Lenta.ru 02:59
Здоровье
Гастроэнтеролог перечислил полезные свойства бульона
Актуальные Новости 02:22
Политика
В Малайзии заявили о готовности закупать самолеты из России
Позднее глава Минпромторга рассказал в интервью ТАСС, что страны подписали "мягкий" (не обязывающий, без уплаты аванса) контракт на поставку десяти самолетов МС-21 еще на стадии подготовки его серийного производства.
ТАСС 02:39
Кино
Новый «Терминатор» стартовал в прокате в российских кинотеатрах
RuNews24.ru 04:19
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Технологии
В России создадут свою спутниковую систему телефонной связи
В 2024 году появится новая спутниковая система «Гонец» второго поколения, которая будет предоставлять пользователям возможность использовать телефонную спутниковую связь, заявил первый заместитель генерального директора компании «Гонец» Олег Химочко.
УтроNews вчера в 03:20
Общество
NASA попросило у «Роскосмоса» места для астронавтов на корабли «Союз»
VSE42.RU 31 октября в 06:36
Политика
Лавров: Путин не видит себя «укротителем гадюшника»
"Не думаю, что Владимир Владимирович Путин видит себя в роли укротителя гадюшника", - заявил Лавров в программе "Международное обозрение" на телеканале "Россия 24".
Российская газета вчера в 16:39
Гаджеты
Redmi представила сверхдешевый 40-дюймовый смарт-телевизор
Дни24 вчера в 13:52
Политика
Госдеп обвинил Россию в навязывании миру С-400
Помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер заявил, что Россия стремится распространить ЗРК С-400 по всему миру, по аналогии с автоматом Калашникова.
Капитал страны 31 октября в 13:52
Единоборства
Макгрегор потребовал от UFC пояс «самого жёсткого ублюдка»
Бойцы полусреднего веса поборются за неофициальный пояс «самого жёсткого ублюдка», так называемый титул BMF.
Чемпионат вчера в 16:32
Политика
В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
Газета.Ru вчера в 15:00
Авто
Кабриолету Aurus разрешили выезжать на дороги общего пользования
На один из экземпляров парадного кабриолета Aurus оформили допуск для выезда на дороги общего пользования.
Российская газета 31 октября в 04:00
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Баффало», Овечкин набрал одно очко
Матч ТВ вчера в 21:40
Здоровье
Как на самом деле кофе влияет на артериальное давление
Чтобы выяснить, как регулярное употребление кофе может влиять на артериальное давление, исследователи проанализировали более 600 исследований по этой теме в метаанализе 2012 года.
MedikForum.ru вчера в 18:22
Общество
МВД рассказало о праве полицейских выносить предупреждения гражданам
Полицейские получат право объявлять официальные предостережения гражданам за антиобщественное поведение, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России в субботу, 2 ноября.
Известия 01:40
Религия
Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу
Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.
Кстати.News 00:43