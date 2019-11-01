Экономика

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), целью которого является привлечение в экономику инвестиций на сумму не менее 30 триллионов рублей, сообщил журналистам замминистра финансов Андрей Иванов.
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В Госдуму внесли законопроект о защите и поощрении капиталовложений

РИА Новостивчера в 12:10

Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите инвестиций

ТАССвчера в 12:46

Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите инвестиций

РБКвчера в 12:22

Законопроект о защите инвестиций внесен в Госдуму

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Законопроект о защите капиталовложений внесен на рассмотрение в Госдуму

Взгляд.рувчера в 12:24

Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений

Эхо Москвывчера в 13:02

Правительство РФ внесло в ГД законопроект о защите и поощрении инвестиций

News.ruвчера в 14:32
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 04:26, Ашберн
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