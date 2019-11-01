Экономика
РИА НовостиВ Госдуму внесли законопроект о защите и поощрении капиталовложений
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), целью которого является привлечение в экономику инвестиций на сумму не менее 30 триллионов рублей, сообщил журналистам замминистра финансов Андрей Иванов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений
Эхо Москвывчера в 13:02
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 03:45, Ашберн
Происшествия
Британская полиция назвала погибших в грузовике 39 человек вьетнамцами
Помощник начальника полиции графства Эссекс, Англия, Тим Смит рассказал, что найденные в грузовике 39 человек были вьетнамцами.
Lenta.ru вчера в 17:58
Политика
В Малайзии заявили о готовности закупать самолеты из России
Малайзия является вторым после Индонезии производителем пальмового масла в мире, на их долю приходится до 90% производства этой продукции.
ТАСС 02:39
Политика
Цемах заявил о давлении спецслужб Украины из-за показаний по делу MH17
Свидетель по делу крушения малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах обвинил украинские спецслужбы в том, что те оказывали на него давление, чтобы добиться "правильных" показаний по делу о крушении Boeing MH17, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:27
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке
В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Газета.Ru 01:31
Происшествия
Пьяный водитель врезался в памятник Александру III в Иркутске
Красная весна 01:52
Единоборства
Ковалёв с четвёртой попытки прошёл взвешивание перед боем с Альваресом
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергей Ковалёв на взвешивании перед поединком с мексиканцем Саулем Альваресом вложился в лимит полутяжёлой весовой категории с четвёртой попытки.
RT на русском 01:10
Происшествия
В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали
Lenta.ru вчера в 13:54
Фигурное катание
Опубликовано видео короткой программы Загитовой на этапе Гран-при
Опубликовано видео короткой программы олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой на этапе французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
Газета.Ru вчера в 22:41
Единоборства
Макгрегор потребовал от UFC пояс «самого жёсткого ублюдка»
Бойцы полусреднего веса поборются за неофициальный пояс «самого жёсткого ублюдка», так называемый титул BMF.
Чемпионат вчера в 16:32
Экономика
Сбербанк запустил инструмент для снижения ставки по ипотеке до 1%
"В первом случае дисконт составит до 1,4% годовых от текущих ставок Сбербанка для программ кредитования по приобретению строящегося жилья и будет действовать в течение всего срока кредита", - отметили в банке, добавив, что застройщик сможет принимать решение о перераспределении скидки в отношении каждой квартиры в проекте.
Интерфакс вчера в 03:46
Общество
На следующей неделе Москву ждет аномальное тепло
На предстоящей неделе москвичей ждут погодные "американские горки": вслед за изрядно испортившим настроение холодом - а мы к нему, как всегда, не готовы - придет тепло, о чем "Газете.Ru" сообщил центр погоды "Фобос".
Газета.Ru вчера в 01:25
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность группы вымогателей в Крыму
Деятельность преступной группы, специализирующейся на вымогательстве, пресечена в Крыму сотрудниками управлений ФСБ и МВД по региону, сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму.
РИА Новости 02:58
Политика
СМИ Испании назвали советскую «Царь-бомбу» бесполезной
Известное в Испании издание La Vanguardia назвало оружие бесполезным и непригодным для ведения реальной войны.
Актуальные Новости 02:36
Экономика
Госдолг США достиг рекорда в $23 трлн
Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов.
BFM.ru 02:21
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
Контракт на изготовление ракеты "Ангара-1.2" для выведения на орбиту спутников "Гонец-М" с номерами 33, 34 и 35 "Роскосмос" и Центр Хруничева подписали 25 июля 2019 года.
РИА Новости вчера в 19:04
Политика
В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru вчера в 15:00
Общество
Подводный аппарат «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта
Подводный атомный аппарат АС-31 («Лошарик»), поврежденный пожаром в июле, отбуксирован в Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске, сообщает в субботу, 2 ноября, ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Известия вчера в 22:15
Гаджеты
Gigabyte Aorus RTX 2080 Ti Gaming Box: самая мощная внешняя видеокарта
3DNews вчера в 16:17
Футбол
Клопп: ФИФА, УЕФА и АПЛ думают только о своих кошельках
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об интенсивном расписании матчей в футболе.
Чемпионат вчера в 16:58
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте в образе Барби привела россиян в восторг
Кристина Орбакайте выложила фото и в серой кофте, украшенной мерцающими камнями. Поклонники пришли в восторг от вида артистки.
Дни.ру вчера в 12:53
Хоккей
Овечкин вышел на 41-е место по количеству набранных очков в НХЛ
RT на русском 00:55
Политика
Коммунисты Госдумы попросили Путина не увольнять иркутского губернатора
Фракция КПРФ в Думе (43 депутата) отправила заявление в адрес президента Владимира Путина с призывом не отправлять в отставку досрочно губернатора Иркутской области коммуниста Сергея Левченко.
РБК 03:02
Гаджеты
IPhone 12 станет революционным обновлением дизайна Apple
За последние годы смартфоны новой линейки IPhone 12 станут самым крупным обновлением дизайна продукции компании Apple.
Профиль вчера в 16:39
Происшествия
Дети массово отравились в гостинице в Казани
Известия 02:51
Политика
В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости вчера в 18:23
Футбол
Швейцарский «Серветт» обвинили в сексизме за эротическую рекламу
Швейцарский клуб "Серветт" обвинили в сексизме за использование скриншота порноролика в рекламной акции перед матчем против "Янг Бойз".
Soccer.ru 03:02
Здоровье
В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином
Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 31 октября в 09:33
Религия
Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу
Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.
Фома вчера в 17:27
Технологии
Apple запустила видеосервис и поборется за аудиторию с Netflix
UfacityNews.ru вчера в 15:17
Политика
В Ташкенте началось заседание совета премьер-министров стран ШОС
REGNUM вчера в 23:46