Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуму внесли законопроект о защите и поощрении капиталовложений

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), целью которого является привлечение в экономику инвестиций на сумму не менее 30 триллионов рублей, сообщил журналистам замминистра финансов Андрей Иванов.
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В Госдуму внесли законопроект о защите и поощрении капиталовложений

РИА Новостивчера в 12:10

Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите инвестиций

ТАССвчера в 12:46

Законопроект о защите инвестиций внесен в Госдуму

Коммерсантъвчера в 12:00

Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите инвестиций

РБКвчера в 12:22

Законопроект о защите капиталовложений внесен на рассмотрение в Госдуму

Взгляд.рувчера в 12:24

Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений

Эхо Москвывчера в 13:02

Правительство РФ внесло в ГД законопроект о защите и поощрении инвестиций

News.ruвчера в 14:32
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Происшествия

Британская полиция назвала погибших в грузовике 39 человек вьетнамцами

Помощник начальника полиции графства Эссекс, Англия, Тим Смит рассказал, что найденные в грузовике 39 человек были вьетнамцами.
Lenta.ru вчера в 17:58
Политика

В Малайзии заявили о готовности закупать самолеты из России

Малайзия является вторым после Индонезии производителем пальмового масла в мире, на их долю приходится до 90% производства этой продукции.
ТАСС 02:39
Политика

Цемах заявил о давлении спецслужб Украины из-за показаний по делу MH17

Свидетель по делу крушения малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах обвинил украинские спецслужбы в том, что те оказывали на него давление, чтобы добиться "правильных" показаний по делу о крушении Boeing MH17, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:27
Происшествия

Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке

В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Газета.Ru 01:31
Происшествия

Пьяный водитель врезался в памятник Александру III в Иркутске

Красная весна 01:52
Единоборства

Ковалёв с четвёртой попытки прошёл взвешивание перед боем с Альваресом

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергей Ковалёв на взвешивании перед поединком с мексиканцем Саулем Альваресом вложился в лимит полутяжёлой весовой категории с четвёртой попытки.
RT на русском 01:10
Происшествия

В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали

Lenta.ru вчера в 13:54
Фигурное катание

Опубликовано видео короткой программы Загитовой на этапе Гран-при

Опубликовано видео короткой программы олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой на этапе французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
Газета.Ru вчера в 22:41
Единоборства

Макгрегор потребовал от UFC пояс «самого жёсткого ублюдка»

Бойцы полусреднего веса поборются за неофициальный пояс «самого жёсткого ублюдка», так называемый титул BMF.
Чемпионат вчера в 16:32
Экономика

Сбербанк запустил инструмент для снижения ставки по ипотеке до 1%

"В первом случае дисконт составит до 1,4% годовых от текущих ставок Сбербанка для программ кредитования по приобретению строящегося жилья и будет действовать в течение всего срока кредита", - отметили в банке, добавив, что застройщик сможет принимать решение о перераспределении скидки в отношении каждой квартиры в проекте.
Интерфакс вчера в 03:46
Общество

На следующей неделе Москву ждет аномальное тепло

На предстоящей неделе москвичей ждут погодные "американские горки": вслед за изрядно испортившим настроение холодом - а мы к нему, как всегда, не готовы - придет тепло, о чем "Газете.Ru" сообщил центр погоды "Фобос".
Газета.Ru вчера в 01:25
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность группы вымогателей в Крыму

Деятельность преступной группы, специализирующейся на вымогательстве, пресечена в Крыму сотрудниками управлений ФСБ и МВД по региону, сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму.
РИА Новости 02:58
Политика

СМИ Испании назвали советскую «Царь-бомбу» бесполезной

Известное в Испании издание La Vanguardia назвало оружие бесполезным и непригодным для ведения реальной войны.
Актуальные Новости 02:36
Экономика

Госдолг США достиг рекорда в $23 трлн

Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов.
BFM.ru 02:21
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

Контракт на изготовление ракеты "Ангара-1.2" для выведения на орбиту спутников "Гонец-М" с номерами 33, 34 и 35 "Роскосмос" и Центр Хруничева подписали 25 июля 2019 года.
РИА Новости вчера в 19:04
Политика

В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»

В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru вчера в 15:00
Общество

Подводный аппарат «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта

Подводный атомный аппарат АС-31 («Лошарик»), поврежденный пожаром в июле, отбуксирован в Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске, сообщает в субботу, 2 ноября, ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Известия вчера в 22:15
Гаджеты

Gigabyte Aorus RTX 2080 Ti Gaming Box: самая мощная внешняя видеокарта

3DNews вчера в 16:17
Футбол

Клопп: ФИФА, УЕФА и АПЛ думают только о своих кошельках

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об интенсивном расписании матчей в футболе.
Чемпионат вчера в 16:58
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте в образе Барби привела россиян в восторг

Кристина Орбакайте выложила фото и в серой кофте, украшенной мерцающими камнями. Поклонники пришли в восторг от вида артистки.
Дни.ру вчера в 12:53
Хоккей

Овечкин вышел на 41-е место по количеству набранных очков в НХЛ

RT на русском 00:55
Политика

Коммунисты Госдумы попросили Путина не увольнять иркутского губернатора

Фракция КПРФ в Думе (43 депутата) отправила заявление в адрес президента Владимира Путина с призывом не отправлять в отставку досрочно губернатора Иркутской области коммуниста Сергея Левченко.
РБК 03:02
Гаджеты

IPhone 12 станет революционным обновлением дизайна Apple

За последние годы смартфоны новой линейки IPhone 12 станут самым крупным обновлением дизайна продукции компании Apple.
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Происшествия

Дети массово отравились в гостинице в Казани

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Политика

В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией

После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости вчера в 18:23
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Швейцарский «Серветт» обвинили в сексизме за эротическую рекламу

Швейцарский клуб "Серветт" обвинили в сексизме за использование скриншота порноролика в рекламной акции перед матчем против "Янг Бойз".
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Здоровье

В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином

Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 31 октября в 09:33
Религия

Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу

Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.
Фома вчера в 17:27
Технологии

Apple запустила видеосервис и поборется за аудиторию с Netflix

UfacityNews.ru вчера в 15:17
Политика

В Ташкенте началось заседание совета премьер-министров стран ШОС

REGNUM вчера в 23:46
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