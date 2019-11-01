Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуму внесли законопроект о защите и поощрении капиталовложений

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), целью которого является привлечение в экономику инвестиций на сумму не менее 30 триллионов рублей, сообщил журналистам замминистра финансов Андрей Иванов.
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В Госдуму внесли законопроект о защите и поощрении капиталовложений

РИА Новостивчера в 12:10

Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите инвестиций

ТАССвчера в 12:46

Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите инвестиций

РБКвчера в 12:22

Законопроект о защите инвестиций внесен в Госдуму

Коммерсантъвчера в 12:00

Законопроект о защите капиталовложений внесен на рассмотрение в Госдуму

Взгляд.рувчера в 12:24

Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений

Эхо Москвывчера в 13:02

Правительство РФ внесло в ГД законопроект о защите и поощрении инвестиций

News.ruвчера в 14:32
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По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.
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На один из экземпляров парадного кабриолета Aurus оформили допуск для выезда на дороги общего пользования.
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Москвичи скупают квартиры площадью 11 кв. метров

Согласно новому законопроекту, купить жилье меньше 10 квадратных метров в Москве не получится.
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Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»

МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
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«Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в споре с Москвой по газу

После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев получит "серьезный аргумент" на трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
Газета.Ru 03:43
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Автомобиль «впечатал» пенсионера в стену на парковке мэрии Москвы

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Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
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МИД России беспокоится за безопасность работников СМИ на Украине

Министерство иностранных дел России заявило, что уровень безопасности работников СМИ на Украине вызывает серьезную обеспокоенность.
Газета.Ru 08:45
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В Золотом снимут ограничение на передвижение жителей

Командир оперативно-тактической группировки «Север» украинской армии генерал Олег Микац заявил, что в воскресенье, 3 ноября, будет отменён режим ограничений на перемещение в районе разведения в Золотом.
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Больше 30 детей отравились в отеле в Казани

Более 30 детей отравились в отеле "Кристалл" в Казани, после того, как поели в ресторане отеля, передает РИА "Новости" со ссылкой на СУСК по Татарстану.
Газета.Ru 03:17
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Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

Стратегия – 2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
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В Сыктывкаре произошел пожар в многоквартирном доме

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Грета Тунберг попросила о помощи

30 октября стало известно, что СОР-25 официально перенесена из Сантьяго в Мадрид, и теперь Тунберг нужно пересечь Атлантику в обратном направлении.
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Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу

Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
Газета.Ru вчера в 15:24
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Анастасия Решетова показала маленького сына от Тимати на видео

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«Сочи» и «Тамбов» объявили составы на матч чемпионата России

"Сочи" и "Тамбов" объявили составы на матч 15-го тура чемпионата России.
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Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»

Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Интерфакс вчера в 08:04
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