Общество

Газета.RuГазета.RuВ Госдуму внесли законопроект об амнистии по случаю 75-летия Победы

В Госдуму депутат Сергей Иванов внес проект постановления нижней палаты об применении амнистии в отношении отдельных категорий осужденных в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
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