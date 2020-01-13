Общество
Газета.RuВ Госдуму внесли законопроект об амнистии по случаю 75-летия Победы
В Госдуму депутат Сергей Иванов внес проект постановления нижней палаты об применении амнистии в отношении отдельных категорий осужденных в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
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Политика
Путин провел совещание по подготовке послания Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин провел рабочее совещание, посвященное подготовке послания Федеральному собранию.
Футбол
В «Барселоне» официально сменился тренер
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Происшествия
На мосту в Кемерове произошло массовое ДТП, есть пострадавшие
В Кемерове на автомобильном мосту сегодня утром, 14 января, произошло массовое ДТП. По данным VSE42.Ru, столкнулись семь машин.
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Компания Microsoft с 14 января прекращает поддержку операционной системы Windows 7, говорится в сообщении на сайте компании.
Технологии
В РАН сообщили об отзыве 869 статей из научных журналов
Летом прошлого года по итогам масштабной проверки комиссия рекомендовала отозвать 2528 статей из 541 научного издания.
Спорт
Российские гандболисты проиграли Исландии на чемпионате Европы
Мужская сборная России по гандболу уступила команде Исландии во втором туре группового этапа чемпионата Европы (23:34).
Общество
США исключили Китай из списка валютных манипуляторов
Соединенные Штаты исключили Китай из списка валютных манипуляторов.
Наука
Чай влияет на продолжительность жизни
Ученые считают, что продлить жизнь и укрепить здоровье можно, если пить чай не менее трех раз в неделю.
Общество
На первом в 2020 году заседании правительства Алтайского края обсудят планы дорожных работ, получение муниципалитетами паспортов готовности к зиме, а также уборку снега на улицах городов
На обсуждение будут вынесены три вопроса. Среди них – планы проведения дорожных работ в Алтайском крае в 2020 году.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Здоровье
На Украине началась массовая эпидемия свиного гриппа H1N1
Согласно статистике, которую приводит Министерство охраны здоровья Украины, за период с 30-го декабря 2019-го года вирусом заразились более 100 000 человек, из которых 65 процентов составляют дети.
Общество
На Филиппинах началось извержение вулкана Тааль
На Филиппинах началось извержение местного вулкана Тааль.
Происшествия
Девять человек получили ожоги в Киеве при прорыве теплосети
В Киеве девять человек пострадали в результате прорыва теплосети.
Кино
Стали известны номинанты на премию «Золотая малина»
Организаторы премии «Золотая малина», которую вручают за худшие работы в области кинематографа, назвали претендентов на награду за 2019 год.
Экономика
Кудрин назвал объемы краж из федерального бюджета России
Счетная палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2–3 млрд рублей в год.
Политика
Кремль опубликовал новые архивные фото Путина
Как сообщает пресс-служба Кремля, теперь пользователям интернета доступны фото- и видеоматериалы с 2005 по 2009 год.
Политика
Отказ Польши пригласить Путина в Освенцим связали с местью
Политолог Александр Рар связал с местью отказ польских властей пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-летней годовщины освобождения Освенцима.
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, передает немецкий телеканал N-tv.
Происшествия
Заведено дело на полицейских, задержавших журналиста Голунова
19 декабря о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, которые производили задержание журналиста, сообщил президент РФ Владимир Путин, однако до сих пор не было известно, по какой именно статье оно расследуется.
Футбол
Хакан Шюкюр: Эрдоган забрал у меня все, теперь я таксист в США
По рассказу Шюкюра немецкому изданию Welt am Sonntag, он бежал в Сан-Франциско, где открыл кафе.
Происшествия
Садальский пошутил про выпавшую из окна модель
Актер Станислав Садальский в своем инстаграме пошутил про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год
Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план – ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
Футбол
ЦСКА проведет 10 контрольных матчей на зимних сборах
Московский ЦСКА назвал даты проведения трех тренировочных сборов в испанском Кампоаморе, а также имена соперников по контрольным матчам.
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии
Основными вопросами проходивших 13 января в Москве переговоров являлись параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром.