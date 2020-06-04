Экономика

Татар-информТатар-информВ Госдуму внесли законопроект об ипотечных каникулах для самозанятых

В Государственную Думу России внесен законопроект о предоставлении самозанятым и индивидуальным предпринимателям ипотечных каникул на равных условиях. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.
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 указывают, что по действующему законодательству для подтверждения затруднительного финансового положения заемщик обязан представить кредитору справку по форме 2-НДФЛ.
Государственная Дума РФвчера в 08:18

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В Госдуму внесён законопроект об ипотечных каникулах для самозанятых

RT на русскомвчера в 11:36

В Госдуме предложили упростить получение ипотечных каникул предпринимателям и самозанятым

Банки.рувчера в 08:00

ИП и самозанятых защитят от отказов в ипотечных каникулах

Финмаркетвчера в 08:52

Внесены поправки об ипотечных каникулах для самозанятых и ИП

Российская газетавчера в 08:49

Депутаты Госдумы предлагают разрешить самозанятым и ИП получать ипотечные каникулы

ТАССвчера в 08:34

«Ипотечные каникулы» распространят на ИП и самозанятых

Государственная Дума РФвчера в 08:18

Законопроект об ипотечных каникулах для самозанятых и ИП внесен в Госдуму

РИА Новостивчера в 10:08
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Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
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Умерла журналистка Юлия Норкина

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Газета.Ru 05:22
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Политика

МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости 12:08
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Общество

В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, выступая на брифинге в Женеве, отметила позитивные изменения в ситуации с коронавирусом в России.
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Политика

В Германии допустили введение штрафных пошлин на американский газ

Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
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Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
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Игры

В приложении Xbox для Windows 10 появилась поддержка модификаций

Со свежим обновлением приложения Xbox для Windows 10 появилась поддержка пользовательских модификаций, о чём сообщает портал Windows Central.
Игромания.ру 12:10
Общество

В Москве и Петербурге возобновились задержания на пикетах за Азара

У здания ГУ МВД Москвы на Петровке, 38, в пятницу вечером возобновились задержания участников одиночных пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара.
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Происшествия

Стал известен ущерб от экологической катастрофы в Красноярском крае

Континент Сибирь Online вчера в 03:03
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Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
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Политика

Трамп заявил о необходимости отмены ограничений из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране пора отменять ограничения, введенные из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 11:35
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Происшествия

В Новгородской области сообщили об утечке мазута в реку

Спасатели в Новгородской области ликвидируют последствия утечки мазута из бочки на берегу реки Перетна в Окуловке, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
РИА Новости 11:53
Шоу-бизнес

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Поклонники Пелагеи сразу отметили, что с чёлкой певица выглядит как девочка, помолодевшая и стильная.
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В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране

В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.
RT на русском 04:01
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В Молдавии опубликовали запись разговора Додона с упоминанием Путина

Ранее (в мае был опубликован другой фрагмент записи) Додон говорил, что Плахотнюк использует Реницэ как политический и манипулятивный инструмент, «сливая» тому «обработанные кадры».
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Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде

Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
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Стартовали продажи кроссовера Honda UR-V

Компания Honda объявила старт продаж обновленного купеобразного кроссовера Honda UR-V.
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Политика

В Раде зарегистрировали постановление об отставке главы МВД Авакова

Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали в парламенте постановление об увольнении главы МВД Арсена Авакова.
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В США считают бомбардировщики B-1B проблемой для российского флота

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Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
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Николая Платошкина посадили под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
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В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

По состоянию на 5 июня в России зафиксировано почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом.
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Николич хочет уговорить Йоветича перейти в «Локомотив»

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