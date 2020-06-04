с чего всё началось

В Государственную Думу России внесен законопроект о предоставлении самозанятым и индивидуальным предпринимателям ипотечных каникул на равных условиях. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

В Госдуму внесли законопроект об ипотечных каникулах для самозанятых

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