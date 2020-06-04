Экономика
Татар-информВ Госдуму внесли законопроект об ипотечных каникулах для самозанятых
В Государственную Думу России внесен законопроект о предоставлении самозанятым и индивидуальным предпринимателям ипотечных каникул на равных условиях. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.
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с чего всё началось
Авторы законопроекта указывают, что по действующему законодательству для подтверждения затруднительного финансового положения заемщик обязан представить кредитору справку по форме 2-НДФЛ.Государственная Дума РФвчера в 08:18
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Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Происшествия
Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом
Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM 06:22
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 05:22
Политика
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости 12:08
Общество
В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, выступая на брифинге в Женеве, отметила позитивные изменения в ситуации с коронавирусом в России.
Городовой 08:51
Политика
В Германии допустили введение штрафных пошлин на американский газ
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
RT на русском 08:56
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Игры
В приложении Xbox для Windows 10 появилась поддержка модификаций
Со свежим обновлением приложения Xbox для Windows 10 появилась поддержка пользовательских модификаций, о чём сообщает портал Windows Central.
Игромания.ру 12:10
Общество
В Москве и Петербурге возобновились задержания на пикетах за Азара
У здания ГУ МВД Москвы на Петровке, 38, в пятницу вечером возобновились задержания участников одиночных пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара.
Московский Комсомолец 12:03
Происшествия
Стал известен ущерб от экологической катастрофы в Красноярском крае
Континент Сибирь Online вчера в 03:03
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Политика
Трамп заявил о необходимости отмены ограничений из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране пора отменять ограничения, введенные из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 11:35
Происшествия
В Новгородской области сообщили об утечке мазута в реку
Спасатели в Новгородской области ликвидируют последствия утечки мазута из бочки на берегу реки Перетна в Окуловке, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
РИА Новости 11:53
Шоу-бизнес
Пелагея сменила имидж и помолодела
Поклонники Пелагеи сразу отметили, что с чёлкой певица выглядит как девочка, помолодевшая и стильная.
Paparazzi.ru 02:36
Политика
В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране
В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.
RT на русском 04:01
Политика
В Молдавии опубликовали запись разговора Додона с упоминанием Путина
Ранее (в мае был опубликован другой фрагмент записи) Додон говорил, что Плахотнюк использует Реницэ как политический и манипулятивный инструмент, «сливая» тому «обработанные кадры».
РБК 11:24
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News вчера в 05:58
Авто
Стартовали продажи кроссовера Honda UR-V
Компания Honda объявила старт продаж обновленного купеобразного кроссовера Honda UR-V.
Новые автомобили вчера в 23:00
Политика
В Раде зарегистрировали постановление об отставке главы МВД Авакова
Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали в парламенте постановление об увольнении главы МВД Арсена Авакова.
News.ru 10:54
Армия и оружие
В США считают бомбардировщики B-1B проблемой для российского флота
Появление стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США над акваторией Чёрного моря стало «очевидным сигналом» для России, заявили авторы американского издания The Drive.
Национальная служба новостей 03 июня в 01:53
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
Общество
В Тольятти снова закроют парки и пляжи
Администрация Тольятти из-за роста заболеваемости COVID-19 планирует снова закрыть парки, скверы, набережные и пляжи, а также полностью запретить посещать городские леса, сообщил департамент информационной политики Самарской области.
Интерфакс 10:59
Религия
Троицкая родительская суббота: за кого и как можно молиться
В народе считается, что Троицкая суббота — единственный день в году, когда можно поминать самоубийц.
РИА Новости 01:00
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Общество
В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса
По состоянию на 5 июня в России зафиксировано почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 11:23
Шоу-бизнес
Максим Галкин отправился за новой стрижкой в Подмосковье
Live24 вчера в 09:39
Футбол
Николич хочет уговорить Йоветича перейти в «Локомотив»
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич намерен пригласить нападающего «Монако» Стевана Йоветича в российский клуб.
Metaratings 07:11
Здоровье
Названы симптомы рака, которые легко спутать с коронавирусом
РИА Новости 10:24