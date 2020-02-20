Политика
RT на русскомВ Госдуму внесли законопроект об отмене комиссии при оплате ЖКХ
«В Госдуму внесён законопроект о запрете взимания комиссий с граждан при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
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с чего всё началось
Во вторник, 18 февраля, Сергей Неверов по итогам встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что заручился поддержкой Президента относительно законодательного установления запрета на взимание банками комиссии с потребителей при оплате услуг ЖКХ.Государственная Дума РФ08:48
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Интернет
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Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эксклюзивном интервью «СЭ» посоветовал Евгении Медведевой завершить спортивную карьеру.
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Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»
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Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
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Экономика
Названы регионы, где в 2020 году ожидается наибольший рост зарплат
Реальные заработные платы вырастут по России на 2,5% в 2020 году, при этом наибольший рост прогнозируется в пяти регионах - Татарстане, Якутии, Ленинградкой области, Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области.
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В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
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Андрей Аршавин оценил молодых футболистов «Зенита»
Бывший футболист, а ныне тренер «Зенита» U-16 Андрей Аршавин после посещения сборов «Зенита-2» оценил молодых футболистов и заявил, что им нужно много работать.
Политика
Конструкторы власти: как поправки в Конституцию меняют роль президента
Обсуждение поправок сопровождается спорами относительно переделки преамбулы и включения в нее «пожеланий» (от упоминания Бога до переименования президента в Верховного правителя), которые не удается вставить в защищенные от правки первые две главы Конституции.
Общество
Украинке с собакой отказали в эвакуации из Ухани
Киевские власти отказались эвакуировать из Ухани гражданку Украины с собакой, об этом рассказала сама девушка на своей странице в Instagram.
Хоккей
КХЛ. «Амур» по буллитам проиграл рижскому «Динамо»
Происшествия
В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек
Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Общество
Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров
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Политика
Демократы устроили Майклу Блумбергу разнос на дебатах
Демократы устроили Майклу Блумбергу разнос на дебатах В Лас-Вегасе (штат Невада) прошли очередные, девятые по счету дебаты политиков, желающих выдвинуться на президентских выборах в США от Демократической партии.
Авто
Geely отложила выпуск кроссовера Geely Coolray для России
Напомним, совсем недавно на предприятии «БелДжи» в Белоруссии стартовало производство нового кроссовера Geely Coolray, предназначенного, в том числе, и для российского рынка.
Экономика
В Минфине России назвали актуальную ставку рефинансирования ипотеки
Рефинансирование ипотеки в России в феврале 2019 года осуществляется по ставке примерно 8,7%, сообщил 20 февраля заместитель финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала «Россия 1».
Футбол
Букмекеры считают «Манчестер Юнайтед» фаворитом в матче с «Брюгге»
20 февраля состоится матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором сыграют «Брюгге» и «Манчестер Юнайтед».
Экономика
Кудрин назвал сумму неизрасходованных средств федерального бюджета
Средства федерального бюджета РФ в 2019 году в размере 1,122 трлн рублей оказались неосвоенными, заявил 19 февраля журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Технологии
Apple разрешит заменить стандартный браузер и почту в iPhone
Согласно изданию Bloomberg, Apple наконец готова отказаться от некоторого контроля и позволить пользователям iPhone и iPad устанавливать предпочтительные для них приложения по умолчанию.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило две тысячи
Число зараженных новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй в центральной части Китая превысило 61,6 тысячи человек.
Шоу-бизнес
Место Дмитрия Шепелева на Первом канале может занять Тимур Еремеев
Сегодня, 19 февраля, стало известно, что вести ток-шоу "На самом деле" вместо Дмитрия Шепелева могут предложить Тимуру Еремееву.
Происшествия
В Уфе подозреваемый в убийстве жены покончил с собой в здании суда
По данным ProUfu и KP.ru, 57-летнего мужчину задержали 16 февраля по подозрению в убийстве жены. Она скончалась от многочисленных побоев.
Общество
Суд признал законным арест замглавы Генштаба Арсланова
Второй западный окружной военный суд признал законным арест замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.