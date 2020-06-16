Общество
РИА НовостиВ Госдуму внесли законопроект об удаленной работе
В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы. Его авторами стали спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов.
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Происшествия
Разлив нефти произошел в Свердловской области
Восемь кубометров нефтепродуктов разлилось в селе Кошай Сосьвинского городского округа в Свердловской области.
Evo-rus.com 08:07
Происшествия
Раненных при стрельбе в столице полицейских представят к госнаградам
Сотрудников правоохранительных органов, которые получили ранения при стрельбе на Ленинском проспекте, представят к государственным наградам.
Москва 24 10:55
Общество
В Совете Федерации предложили сократить новогодние каникулы
Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 г. до трех дней — с 1 по 3 января.
Ведомости 06:06
Общество
49-летняя телеведущая задрала ногу в мини-юбке и смутила фанатов
Британская телеведущая Аманда Холден (Amanda Holden) задрала ногу, сидя в рабочем кресле, и смутила поклонников.
Lenta.ru 09:11
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Происшествия
Мужчина отбился от медведя велосипедом на Камчатке и попал на видео
На видео мужчина с помощью велосипеда отбивается от бурого медведя, а водитель сигналит, пытаясь спугнуть дикого зверя.
Вечерняя Москва 08:55
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета вчера в 16:11
Армия и оружие
Бронетранспортер ВС России подорвался в Сирии
«Сегодня в ходе совместного патрулирования на маршруте движения между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза боевиками была предпринята попытка проведения террористического акта с целью сорвать мониторинг обстановки вдоль трассы М4», — сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Известия 06:47
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
Происшествия
В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 07:30
Происшествия
Пьяный таксист сбил школьниц под Уфой
На Ворошиловской улице 37-летний таксист, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух 15-летний школьниц.
РЕН ТВ 07:55
Армия и оружие
На границе с Китаем погибли трое военных Индии
В ходе столкновения между военными Индии и Китая погибли три индийских военнослужащих - офицер и два солдата.
Российская газета 07:11
Происшествия
В МВД назвали причину перестрелки в Назрани
В МВД сообщили, что перестрелка в Ингушетии, в результате которой погибли четыре человека, произошла из-за имущественного конфликта между родственниками.
RT на русском 11:05
Общество
Все заместители главреда «Ведомостей» заявили об увольнении
Все пять заместителей главного редактора газеты «Ведомости» объявили об увольнении в связи с назначением на пост главного редактора Андрея Шмарова.
Известия вчера в 08:14
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Политика
Подлодки ВМС США десятилетиями строили из низкокачественной стали
Агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на судебные документы, сообщило о фальсификации результатов лабораторных исследований, в результате которых ведущим поставщиком высокопрочной стали для подводных лодок ВМС США на протяжении десятилетий поставлялся некачественный металл.
Военное дело вчера в 23:17
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента вчера в 12:10
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 10:05
Здоровье
Кардиолог Юрий Конев: «Хороший врач лечит человека, а не орган»
Ранее кардиолог перечислил способы корректировки пульса в домашних условиях.
Pravda.Ru 09:35
Авто
Skoda тестирует обновлённый кроссовер Skoda Karoq
Как изменится салон и оснащение, пока сказать сложно, но западные СМИ уверены, что обновленный Karoq получит гибридную силовую установку (ее, возможно, и тестируют с прицепом) и новую мультимедийную систему MIB3, которая сможет сама обновляться «по воздуху».
Автоновости дня 05:00
Происшествия
Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым
В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
Российская газета 04:05
Происшествия
Против инспектора Ростехнадзора возбуждено дело после ЧП в Норильске
Следственный комитет возбудил уголовное дело против инспектора Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая, по данным следствия, должна была проверить ТЭЦ-3 в Норильске, где произошёл разлив дизельного топлива.
RT на русском 11:24
Шоу-бизнес
Алена Кравец рассказала о странностях на похоронах Юлии Норкиной
Pravda.Ru вчера в 02:53
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Политика
В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи
"Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне", - подчеркнули в заявлении.
Газета.Ru 07:40
Кино
Появились первые кадры из второго сезона сериала «Академия Амбрелла»
Издание Entertainment Weekly опубликовало первые кадры из второго сезона сериала «Академия Амбрелла».
News.ru 09:14
Общество
Нижегородские безработные получат дополнительную помощь от государства
Продолжает начисляться и дополнительная компенсация, предусмотренная на региональном уровне по поручению губернатора Глеба Никитина.
Ньюс-НН 02:48
Политика
США разрешат американским компаниям работать с Huawei
Министерство торговли США сообщило, что американским фирмам разрешат работать с китайской компанией Huawei.
Российская газета 03:03