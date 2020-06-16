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В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы. Его авторами стали спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов.
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Вячеслав Володин
Внесенный сегодня законопроект предусматривает регулирование трудовых отношений с учетом развития цифровой экономики и повсеместного применения современных технологий.
— Вячеслав ВолодинРИАМО 09:12

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В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе

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