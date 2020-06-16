Коронавирус
РИА НовостиВ Госдуму внесли законопроект об удаленной работе
В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы. Его авторами стали спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов.
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Внесенный сегодня законопроект предусматривает регулирование трудовых отношений с учетом развития цифровой экономики и повсеместного применения современных технологий.
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Юлия Липницкая скоро станет мамой
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Происшествия
В ГИБДД уточнили информацию о пострадавших в ДТП на трассе М-5
Как сообщало ИА REGNUM, на трассе М-5 грузовик протаранил пять легковых машин.
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Футбол
«Реал Мадрид» видит в де Лигте долгосрочную замену Рамосу
«Ювентус» же пока не готов продавать де Лигта, учитывая перестройку защиты, которую затеяли в туринском клубе.
ODDS.ru 04:46
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В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
RT на русском 01:26
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
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Общество
Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане
Выявленный на оптовом рынке в Пекине коронавирус, вероятно, является более заразным, чем тот, что был обнаружен в Ухане в декабре прошлого года.
Известия вчера в 19:33
Происшествия
Три человека погибли при перестрелке в Ингушетии
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В реке Мга Кировского района найдено расчлененное тело мужчины с женскими грудными имплантами, информирует пресс-служба следственного управления РФ по Ленинградской области во вторник, 16 июня.
Известия 06:53
Экономика
В России утверждена программа развития угольной промышленности
В России утверждена программа развития угольной промышленности до 2035 года.
BFM.ru 14 июня в 07:30
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
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Польша выступает против «Северного потока-2»
Свои заявления Чапутович делал в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, который заявил, что ФРГ по-прежнему поддерживает «Северный поток-2» и выступает против экстерриториальных санкций США в отношении этого проекта.
Нефтегазовая вертикаль 09:38
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Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото
Российский музыкант Леонид Агутин объяснил подписчикам, почему лидер группы «Любэ» выглядит «нездоровым» на новом совместном фото, опубликованном певцом в Instagram.
Профиль 01:39
Политика
Парламент Армении голосует за возможность лишения Царукяна свободы
Голосование по ходатайству генпрокурора Армении о получении права лишить лидера ППА Гагика Царукяна свободы началось в Национальном Собрании.
Sputnik Армения 09:19
Интернет
Откровенные фото и переписки с сайтов знакомств попали в сеть
По предварительным подсчетам в сети оказалось порядка 845 ГБ информации, включая даже данные о банковских картах и персональных данных, которые были в приложениях при регистрации.
Astera 09:41
Политика
США требуют немедленного освобождения Пола Уилана
Соединенные Штаты возмущены приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против РФ и требуют его немедленного освобождения.
ТАСС вчера в 08:06
Общество
В Москве выпущено штормовое предупреждение из-за жары
Штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой выпущено в Москве, где в ближайшее время температура достигнет 30-31 градуса выше нуля.
ТАСС 07:59
Энергетика
Турецкие компании отказались платить «Газпрому»
Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Lenta.ru вчера в 09:30
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
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Автомобиль наехал на двух девочек-подростков в Иглинском районе Башкирии, одна из девочек погибла.
ТАСС 04:52
Футбол
Виллиан может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Челси» Виллиан может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает France Football.
LiveSport.ru 06:51
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36 инопланетных цивилизаций может существовать в нашей галактике
Evo-rus.com вчера в 22:23
Политика
Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции
Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС 14 июня в 08:00
Игры
В GOG дарят третьего «Ведьмака» всем обладателям игры на консолях и РС
CD Projekt объявила о неожиданной акции небывалой щедрости: все обладатели «Ведьмака 3: Дикая охота» независимо от платформы могут получить бесплатную копию игры в GOG Galaxy 2.0.
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Общество
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Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Общество
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Режим самоизоляции в Самарской области продлен по 23 июня включительно, сообщает областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 07:31
Происшествия
Ефремов вызван на допрос 17 июня по делу о ДТП
Следователи вызвали на допрос 17 июня актера Михаила Ефремова по делу о ДТП со смертельным исходом.
ТАСС 08:22
Игры
Resident Evil Village анонсировала Capcom
Evo-rus.com вчера в 03:56
Общество
В России возобновили спор об окрошке
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru 08:39
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Мусаев официально стал главным тренером «Краснодара»
RT на русском 09:02