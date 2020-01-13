В понедельник, 13 января, в Госдуму внесли законопроект, который должен обеспечить упрощение процедуры получения ипотеки с более выгодными условиями для семей с детьми. Одним из авторов проекта стала заместитель председателя ГД Ирина Яровая.

В Госдуму внесли законопроект об упрощённой ипотеке для семей

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