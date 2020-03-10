Нашей партии это выгодно. Нашей партии выгодны досрочные выборы в Госдуму.

Депутат и сооснователь «Единой России» Александр Карелин сегодня ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции внесет поправку о внеочередном проведении парламентских выборов. Об этом он заявил на заседании Госдумы.

В Госдуму внесут поправку о досрочных парламентских выборах

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