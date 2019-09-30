Экономика
REGNUMВ Госдуму внесут проект федерального бюджета на 2020 — 2022 годы
Сегодня, 30 сентября, в Госдуме ожидают внесения правительством РФ проекта федерального бюджета на 2020 — 2022 годы, сообщает ИА REGNUM. Согласно документу, доходы казны в 2020 году превысят 18% ВВП, достигнув 20 трлн 379 млрд рублей.
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с чего всё началось
Проект бюджета будет рассмотрен 2 октября на внеочередном заседании Совета Государственной Думы. После чего он будет направлен в Совет Федерации, Центробанк, Счетную и Общественную палаты, регионы, профильные комитеты.Государственная Дума РФвчера в 06:27
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Иван Грачев: «В бюджете России «на кассе» накоплены огромные деньги. Для кого?»
БИЗНЕС Online28 сентября в 05:09
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 06:12, Вашингтон
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Проект призван сформулировать уникальный в мировом масштабе массив больших данных в автомобильной сфере и обеспечить равные конкурентные условия на авторынке, а также взаимодействие автомобильных платформ с внешней цифровой дорожной инфраструктурой.
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Нелли Уварова постриглась наголо в поддержку Анастасии Заворотнюк
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Известия 04:21
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Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию
В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
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Армия и оружие
Бывший командующий Балтфлотом сравнил ракеты «Гранит» и «Калибр»
Российская крылатая ракета «Калибр» существенно быстрее и современнее ракеты из комплекса «Гранит», которую китайское СМИ назвало самым мощным оружием России в случае боевого противостояния с ВМС США.
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РИА Новости 05:34
Шоу-бизнес
Директор Эрики Герц высказался о ее романе с Константином Меладзе
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В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
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Кремль прокомментировал вызвавшее протест назначение бывшего главы ДНР
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Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года
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РЕН ТВ вчера в 15:28