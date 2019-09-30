Экономика

REGNUMREGNUMВ Госдуму внесут проект федерального бюджета на 2020 — 2022 годы

Сегодня, 30 сентября, в Госдуме ожидают внесения правительством РФ проекта федерального бюджета на 2020 — 2022 годы, сообщает ИА REGNUM. Согласно документу, доходы казны в 2020 году превысят 18% ВВП, достигнув 20 трлн 379 млрд рублей.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Вячеслав Володин направил проект трехлетнего бюджета в профильный комитет

Проект бюджета будет рассмотрен 2 октября на внеочередном заседании Совета Государственной Думы. После чего он будет направлен в Совет Федерации, Центробанк, Счетную и Общественную палаты, регионы, профильные комитеты.
Государственная Дума РФвчера в 06:27

Подробнее о событии

Сегодняшнее число

Коммерсантъвчера в 18:30

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2020 год

Известиявчера в 08:00

Иван Грачев: «В бюджете России «на кассе» накоплены огромные деньги. Для кого?»

БИЗНЕС Online28 сентября в 05:09

Что нужно знать о федеральном бюджете на 2020 год. Разбираемся в цифрах

ТАССвчера в 11:30

Проект бюджета на 3 года внесли в Госдуму. Он занял две сумки

Телеканал 360°вчера в 07:05

Кабмин внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2020–2022 годы

РБКвчера в 07:21

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2020-2022 годы

РИА Новостивчера в 07:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 06:12, Вашингтон
Культура

Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»

URA.Ru вчера в 06:32
Экономика

Путин утвердил повышение акцизов на вино с 2020 года

В России с 2020 года повышаются акцизы на вино. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 02:43
Футбол

Слуцкий показал, как выглядит его обычное утро в Голландии

Спорт-Экспресс 05:03
Происшествия

Сотрудника СК ударили ножом у проходной ведомства в Москве

«Сотрудник одного из подразделений центрального аппарата СК России при исполнении служебных обязанностей по организации приёма граждан получил ножевое ранение у проходной ведомства в Техническом переулке», — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
RT на русском 05:35
Политика

Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, в армию отправятся 132 тысячи человек, документ опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 04:14
Экономика

Уволенным чиновникам в России выплатят 5 млрд рублей

На выплаты увольняемым федеральным чиновникам в России в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.
BFM.ru 02:12
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Авто

Решение об эксперименте по внедрению «Автодата» в Москве пока не принято

Проект призван сформулировать уникальный в мировом масштабе массив больших данных в автомобильной сфере и обеспечить равные конкурентные условия на авторынке, а также взаимодействие автомобильных платформ с внешней цифровой дорожной инфраструктурой.
ТАСС вчера в 08:36
Армия и оружие

Российская Т-14 «Армата» оказалась «игрушкой»

Экипажи танков Т-14 «Армата» фактически будут «геймерами», сообщил ТАСС специальный представитель «Уралвагонзавода» (УВЗ) по военно-техническому сотрудничеству генерал армии Алексей Маслов.
Lenta.ru 04:37
Авто

Электромобиль Nissan Leaf появился в каршеринге

«Яндекс» добавил в парк каршеринговых автомобилей в Москве электромобиль Nissan Leaf. Для аренды доступны 30 хэтчбеков последнего поколения.
Коммерсантъ вчера в 09:07
Происшествия

Россиянину грозит тюрьма в Таиланде за купюры «банка приколов»

Мужчина решил подарить местным несколько купюр из «банка приколов», и теперь его ждет суд и, вероятно, совсем нешуточный срок тюрьмы.
Телеканал 360° 05:23
Армия и оружие

В Норвегии обнаружили представителей российского спецназа

Капитал страны вчера в 04:56
Шоу-бизнес

Нелли Уварова постриглась наголо в поддержку Анастасии Заворотнюк

Нелли Уварова просит родных актрисы не обращать внимания на эти разговоры.
Kazanfirst.ru 29 сентября в 13:15
Экономика

Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян

Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.
Известия 04:21
Экономика

Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию

В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
REGNUM вчера в 00:13
Армия и оружие

Бывший командующий Балтфлотом сравнил ракеты «Гранит» и «Калибр»

Российская крылатая ракета «Калибр» существенно быстрее и современнее ракеты из комплекса «Гранит», которую китайское СМИ назвало самым мощным оружием России в случае боевого противостояния с ВМС США.
Известия 29 сентября в 10:16
Шоу-бизнес

Нарколог прокомментировал поведение Бочкаревой во время задержания

iReactor вчера в 16:40
Происшествия

Приморские пограничники задержали 87 браконьеров из КНДР

Приморские пограничники задержали 87 граждан КНДР за незаконный вылов кальмаров в исключительной экономической зоне России, сообщила ФСБ.
РИА Новости 05:34
Шоу-бизнес

Директор Эрики Герц высказался о ее романе с Константином Меладзе

Фото: Многие считают, что Брежневу постигла судьба экс-супруги Меладзе Как сообщает издание «Пятый канал», продюсера с его подопечной связывают исключительно рабочие отношения, ни о каком романе и речи не идет.
Bimru.ru 02:27
Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Авто

Водители требуют от Volkswagen компенсацию

Водители требуют от автогиганта компенсации за урон, причиненный разразившимся четыре года назад громким скандалом, больше известным как «дизельгейт».
Expert.ru вчера в 06:34
Общество

В России начали продавать книги по паспорту

В России 1 октября выступил в силу новый закон: теперь контролеры в кинотеатрах, библиотекари и продавцы книжных магазинов смогут требовать у посетителей паспорт.
Вести.Ru 04:59
Общество

В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»

В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Армия и оружие

Китайские гиперзвуковые блоки ракет показали на параде в Пекине

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, одной из основных новинок можно считать баллистическую ракету средней дальности "Дунфэн-17" с установленным гиперзвуковым блоком.
Российская газета 04:17
Политика

Кремль прокомментировал вызвавшее протест назначение бывшего главы ДНР

Lenta.ru вчера в 09:09
Общество

В Челябинске начал работать Седьмой кассационный суд

Суд занимается рассмотрением кассационных жалоб по административным, гражданским и уголовным делам.
Pchela.News 04:15
Происшествия

Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД

Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.
Известия 29 сентября в 14:58
Происшествия

Столичное управление МВД подало в суд на Навального и его сторонников

Главное управление МВД по Москве 30 сентября подало два иска в Симоновский районный суд Москвы.
РБК 04:30
Политика

Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года

Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Спорт

Мария Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

Бронзу выиграла американка Вашти Каннингем (2,00). Таким образом, россиянка стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира.
РЕН ТВ вчера в 15:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное