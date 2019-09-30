Экономика
REGNUMВ Госдуму внесут проект федерального бюджета на 2020 — 2022 годы
Сегодня, 30 сентября, в Госдуме ожидают внесения правительством РФ проекта федерального бюджета на 2020 — 2022 годы, сообщает ИА REGNUM. Согласно документу, доходы казны в 2020 году превысят 18% ВВП, достигнув 20 трлн 379 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить
Нам важно еще до рассмотрения бюджетного пакета в первом чтении проанализировать его с точки зрения решения задач, поставленных в послании и майском указе президента. А дальше - продолжить работу по тем направлениям, которые мы определили как приоритетные.
— Вячеслав Володин, российский политикТАСС вчера в 06:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Иван Грачев: «В бюджете России «на кассе» накоплены огромные деньги. Для кого?»
БИЗНЕС Online28 сентября в 05:09
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 04:53, Вашингтон
Культура
В Москве прощаются с Марком Захаровым
Коммерсантъ 03:07
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на старых моделях смартфонов
С 1 февраля следующего года мессенджер перестанет работать на устройствах, работающих под управлением Android 2.3 Gingerbread и iOS 8.В официальном сообщении относительно iOS пользователям рекомендуется для сохранения полной функциональности WhatsApp установить более свежее программное обеспечение или купить новую модель, поддерживающую iOS 9 и выше.
UfaTime.ru вчера в 13:16
Кино
Четыре новых постера фильма «Хищные птицы» с Марго Робби
Режиссёрское кресло заняла Кэти Янь, но над дополнительными экшен-сценами для фильма поработал постановщик трилогии «Джон Уик» Чад Стахелски.
Игромания.ру 03:16
Финансы
Сбербанк запустил переводы за рубеж на карты Visa и Mastercard
Сбербанк запустил сервис международных денежных переводов на карты Visa и Mastercard через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».
Коммерсантъ 03:41
Футбол
«Атлетико» прилетел в Москву на матч с «Локомотивом»
Бомбардир.ру вчера в 00:19
Армия и оружие
Эксперты: Парад в Пекине продемонстрировал растущую военную мощь Китая
Во вторник в Пекине прошел масштабный военный парад, который, как отметили иностранные наблюдатели, продемонстрировал растущую военную и экономическую мощь Китайской Народной Республики, а также ее стремительное превращение в растущую, амбициозную мировую державу.
Российская газета 04:13
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Происшествия
Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео
Убитый тремя дочерьми бизнесмен Михаил Хачатурян записывал издевательства над ними на видео.
РИА Новости вчера в 10:19
Экономика
Российские госкомпании захотели приватизировать
Как отмечает издание, планы по приватизации шести госкомпаний вовсе не означают, что доли обязательно удастся продать в течение 2020-2022 годов.
Lenta.ru 04:06
Общество
Минтруд направил в кабмин доклад о четырёхдневной рабочей неделе
Министерство труда направило в правительство доклад по вопросу введения в перспективе четырёхдневной рабочей недели.
RT на русском 04:21
Политика
Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года
Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Политика
Партия бывшего канцлера Австрии Курца победила на выборах
По предварительным итогам досрочный парламентских выборов в Австрии, побеждает Консервативная Австрийская народная партия во главе с ее председателем и бывшим канцлером страны Себастьяном Курцем.
Страна Советов on-line 03:41
Политика
Путин подписал указ об осеннем призыве
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве с октября по декабрь 2019 года 132 тыс. граждан России на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих ее по призыву.
ТАСС 03:55
Политика
Зеленский встретился с Томом Крузом
Президент встретился с артистом в своем офисе 30 сентября.
Газета.Ru 03:33
Авто
Toyota Camry стала полноприводной
Компания Toyota представила полноприводную модификацию e-Four для седана Camry последнего поколения.
Журнал Авто.ру вчера в 12:07
Происшествия
Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД
Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.
Известия 29 сентября в 14:58
Армия и оружие
Россия и Сирия потребовали от США покинуть оккупируемую территорию САР
Соединенным Штатам следует незамедлительно должны покинуть оккупируемую территорию Сирии, говорится в совместном заявлении координационных штабов России и САР.
REGNUM 04:08
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые улетела с сыном за границу
Накануне Саша Савельева и Кирилл Сафонов прилетели вместе с сыном Леоном в Израиль.
StarHit.ru 00:00
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Политика
МИД опубликовал новое стихотворение Лаврова
Российский МИД обнародовал в фейсбуке новое стихотворение министра иностранных дел Сергея Лаврова, ранее опубликованное на сайте журнала "Русский пионер".
РИА Новости 03:47
Кино
Netflix выпустил тизер нового сезона «Очень странных дел»
RuNews24.ru 03:22
Общество
В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн
От шельфового ледника Эймери в Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн.
РИА Новости 04:09
Кино
Фильм «Дылда» официально выдвинут на премию «Оскар»
Российский фильм режиссера Кантемира Балагова «Дылда» выдвинут на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
iReactor вчера в 00:52
Экономика
Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян
Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.
Известия 04:21
Здоровье
Хирургов из Читы отправляют вахтами работать в районы Забайкалья
В Забайкалье наблюдается «катастрофический отток медицинских работников», поэтому в в некоторые районы края хирургов приходится «мобилизовывать» вахтовым методом из Читы.
Московский Комсомолец Чита 02:33
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Происшествия
Экс-министра в Красноярске обвинили в хищении денег на подарки ветеранам
Как сообщал в 2018 году Следственный комитет, подозреваемые с февраля по июнь того года заключили 25 государственных контрактов на покупку подарков для ветеранов с коммерческой фирмой, которой руководили родственники одной из сотрудниц министерства.
РБК 04:46
Общество
В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам
МИР 24 вчера в 06:50
Политика
США расширили санкции против России
США расширили пакет санкций против России за «вмешательство в выборы».
Известия вчера в 10:40