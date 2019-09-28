Экономика
REGNUMВ Госдуму внесут проект федерального бюджета на 2020 — 2022 годы
Сегодня, 30 сентября, в Госдуме ожидают внесения правительством РФ проекта федерального бюджета на 2020 — 2022 годы, сообщает ИА REGNUM. Согласно документу, доходы казны в 2020 году превысят 18% ВВП, достигнув 20 трлн 379 млрд рублей.
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Профицитный застой. Новый бюджет не предполагает повышения уровня жизни россиян
Новая газета28 сентября в 15:18
Иван Грачев: «В бюджете России «на кассе» накоплены огромные деньги. Для кого?»
БИЗНЕС Online28 сентября в 05:09
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 07:48, Вашингтон
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В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.
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В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
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Сотрудник СК умер после нападения в Москве
Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:22
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После церемонии прощания с Шираком Путин и Макрон кратко пообщались
30 сентября Президент России Владимир Путин прибыл во Францию.
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Премьер-министром Крыма стал Юрий Гоцанюк
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Коммерсантъ 05:06
Общество
Пять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
«Пять заявлений врачи отделения трансплантации костного мозга подали об увольнении с разными формулировками», — цитирует Стилиди РИА Новости.
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Экономика
Промышленный PMI в России упал до минимума за 10 лет
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ упал в сентябре 2019 года до минимума с мая 2009 года в 46,3 пункта против 49,1 пункта в августе.
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Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
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Пользователи со всего Интернета ищут леопарда на фото
Пользователи социальной сети Twitter и вообще всей Сети пытаются разглядеть леопарда на фото, где хищник замаскировался среди земли, камней и дерева.
Народные новости 29 сентября в 18:01
Политика
Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове
Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:18
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев впервые рассказал поклонникам о годовалой дочери
Певец Сергей Лазарев признался, что воспитывает годовалую дочь – об этом стало известно в эфире программы «Секрет на миллион».
Экономика сегодня 29 сентября в 12:06
Армия и оружие
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:22
Спорт
Легкоатлеток возмутила слишком интимная видеосъемка на ЧМ в Катаре
Спортсменок, принимавших участие в ЧМ по легкой атлетике в Дохе (Катар), возмутили "слишком откровенные" ракурсы, в которых велась видеосъемка состязания.
Planet Today 07:16
Культура
В Москве простились с Марком Захаровым
В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра режиссером Марком Захаровым.
Коммерсантъ 03:07
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Опубликовано новое стихотворение Лаврова
Газета.Ru 04:08
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IT-специалисты из Хакасии стали участниками рекорда Гиннесса
Команда молодых предпринимателей и IT-специалистов из Хакасии приняла участие в финале всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», прошедшего в Казани с 27 по 29 сентября.
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Кино
Netflix выпустил тизер нового сезона «Очень странных дел»
RuNews24.ru 03:22
Финансы
Кредиты сделали недоступнее для россиян
Предельной долговой нагрузкой является отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.
Lenta.ru вчера в 17:45
Кино
Страдания «Касл-Рока» начались в новом трейлере
В новом сезоне нашлось место для Джона «Туза» Меррила из «Тела» (Пол Спаркс, «Подпольная империя», «Подозреваемый», «Карточный домик») и сыгравшего Энди Дюфрейна в «Побеге из Шоушенка» Фрэнка Дарабонта Тима Роббинса.
Srnsk 06:10
Происшествия
Другу Кокорина и Мамаева отказали в УДО
Городской суд Клинцов отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденному за драки в центре Москвы Александру Протасовицкому, который был осужден вместе с Павлом Мамаевым и братьями Александром и Кириллом Кокориными.
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«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Происшествия
СМИ опубликовали колонку журналистки Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма
Российские СМИ поддержали псковскую журналистку Светлану Прокопьеву, которой грозит до 7 лет колонии по статье об оправдании терроризма, и опубликовали ее открытое письмо.
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Происшествия
ФСБ сообщила о задержании 87 браконьеров из КНДР в Японском море
Пограничники Приморского края с 28 по 30 сентября задержали в Японском море 87 браконьеров из КНДР, занимавшихся незаконной ловлей кальмаров.
РБК 07:19
Общество
Россиян предупредили о приближении разрушительного урагана «Мортимер»
На северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе.
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Малышева объяснила, почему опухоль Заворотнюк неоперабельна
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США расширили санкции против России
США расширили пакет санкций против России за «вмешательство в выборы».
Известия вчера в 10:40
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров похудел на 30 килограммов
Филипп Киркоров в эфире телеканала НТВ рассказал, что «сидит» на строгой диете и уже похудел на 30 килограммов.
Газета Кемерова вчера в 01:23