Сегодня, 30 сентября, в Госдуме ожидают внесения правительством РФ проекта федерального бюджета на 2020 — 2022 годы, сообщает ИА REGNUM. Согласно документу, доходы казны в 2020 году превысят 18% ВВП, достигнув 20 трлн 379 млрд рублей.

В Госдуму внесут проект федерального бюджета на 2020 — 2022 годы

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