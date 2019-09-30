Экономика
REGNUMПроект федерального бюджета на 2020–2022 годы внесен в Госдуму
Законопроект о федеральном бюджете на 2020−2022 годы правительство РФ внесло в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM 30 сентября. По прогнозу правительства, доходы в 2020 году вырастут на 2,1% по сравнению с 2019 годом и составят 20,4 трлн рублей.
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с чего всё началось
Проект бюджета будет рассмотрен 2 октября на внеочередном заседании Совета Государственной Думы. После чего он будет направлен в Совет Федерации, Центробанк, Счетную и Общественную палаты, регионы, профильные комитеты.Государственная Дума РФвчера в 06:27
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Иван Грачев: «В бюджете России «на кассе» накоплены огромные деньги. Для кого?»
БИЗНЕС Online28 сентября в 05:09
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 00:21, Вашингтон
Происшествия
Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции
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Политика
Названа цель иностранного визита генпрокурора США
Отмечается, что Барр проводил переговоры с представителями властей с целью расследования по делу о вмешательстве в выборы США со стороны России в 2016 году.
Газета.Ru вчера в 17:49
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Шведский флот возвращается на подземную базу из-за «российской угрозы»
Штаб-квартира шведских военно-морских сил (ВМС) возвращается на подземную базу на острове Мускё, построенную для ВМС в 1950–1960-х годах.
Коммерсантъ вчера в 22:23
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
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«Авангард» не приглашал Кононова
Курский "Авангард" не приглашал своего земляка, бывшего тренер "Спартака" Олега Кононова.
Вести.Ru вчера в 23:42
Политика
Интервью «Мисс Украина 2019» не вышло в эфир из-за русского языка
Интервью модели Маргариты Паши («Мисс Украина — 2019») не вышло в эфир, поскольку она говорила по-русски, передаёт «24 канал».
REGNUM вчера в 20:09
Политика
Министр обороны Латвии назвал гордостью страны легионеров СС
Министр обороны Латвии назвал легионеров СС гордостью страны. Артис Пабрикс заявил, что «обязанность народа — чтить этих патриотов Латвии».
Независимая газета 28 сентября в 03:00
Общество
В центре Блохина уволили и.о. завотделения
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РБК вчера в 23:09
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«Ростелеком» выбрал победителя конкурса «Цифровой прорыв» по разработке проектов для умных городов
Волга Ньюс вчера в 09:09
Происшествия
Мосгорсуд приговорил Устинова к году условно
Известия вчера в 05:30
Происшествия
В Забайкалье застрелили медведя, покалечившего человека
REGNUM вчера в 23:27
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«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» победителя не выявили
Седьмой тур английской премьер-лиги завершился матчем между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом".
Вести.Ru вчера в 17:08
Политика
Парламент Перу намерен объявить президента страны недееспособным
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Перу Мартин Вискарра объявил о роспуске Конгресса страны и назначил новые выборы в законодательный орган.
REGNUM вчера в 21:40
Шоу-бизнес
Виктория Боня в узком платье привлекла внимание мужчин в Монако
Виктория Боня решила устроить модный показ около кафе в Монако. Телеведущая в узком платье привлекла внимание мужчин.
OAnews 29 сентября в 23:00
Армия и оружие
Сирийские ВВС «утюжат» город Кабани на северо-востоке Латакии
Сирийские ВВС продолжили свою воздушную кампанию над местностью на северо-востоке провинции Латакия.
REGNUM вчера в 06:36
Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
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На красноярских Столбах медведь загнал трех туристов на скалу
Накануне медведь загнал трех человек на скалу «Чертов палец». Самостоятельно отогнать хищника им не удалось.
ИА 1-Line вчера в 23:11
Экономика
Правительство планирует приватизировать шесть крупных компаний
Правительство планирует сократить долю участия в уставных капиталах акционерных обществ «РусГидро», «Совкомфлот», «Транснефть», «Ростелеком», «Россети» и «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) до 2022 года.
Коммерсантъ вчера в 14:03
Космос
«Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС
РИА Новости вчера в 18:01
Экономика
«Мечел» решил выкупить долю Газпромбанка в Эльгинском месторождении
Зачем Зюзин решил выкупить долю в Эльге Компания "Мечел" Игоря Зюзина, которая контролирует 51% Эльгинского месторождения, приняла оферту одного из своих основных кредиторов — Газпромбанка (ГПБ) — о выкупе части пакета в этом проекте — 34 из 49%.
РБК вчера в 10:50
Политика
Россия рассчитывает на согласование «формулы Штайнмайера» в Минске
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия надеется на согласование "формулы Штайнмайера" по Донбассу.
Газета.Ru 00:15
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
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В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
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«Витесс» Слуцкого победил «Валвейк», играя в меньшинстве
«Витесс» одержал победу над «Валвейком» в матче восьмого тура чемпионата Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 2:1.
REGNUM вчера в 03:42
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Названа причина подачи тока по батареям жилого дома в Воронеже
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Здоровье
Росздравнадзор разберется в ситуации с ядовитым лекарством от изжоги
Росздравнадзор попросил производителей и импортеров предоставить данные о принятых решениях в отношении лекарств от изжоги, в состав которых входит опасная субстанция ранитидина гидрохлорид.
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Кино
Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме
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Армия и оружие
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
РИА Новости вчера в 22:22