Экономика
ИзвестияПравительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2020 год
Правительство России внесло на рассмотрение депутатов Госдумы проект федерального бюджета России на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Проект бюджета рассмотрят 2 октября на внеочередном заседании Совета Государственной думы.
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Проект бюджета будет рассмотрен 2 октября на внеочередном заседании Совета Государственной Думы. После чего он будет направлен в Совет Федерации, Центробанк, Счетную и Общественную палаты, регионы, профильные комитеты.Государственная Дума РФвчера в 06:27
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Шейхи, президенты и уровень жизни: любопытнейший документ появился в открытом доступе
Каспий.Инфо29 сентября в 06:00
Профицитный застой. Новый бюджет не предполагает повышения уровня жизни россиян
Новая газета28 сентября в 15:18
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Следователи снова вызвали гендиректора «Дождя» Синдееву на допрос
Генерального директора телеканала "Дождь" Наталью Синдееву вновь вызвали на допрос к руководителю следственной группы по "московскому делу".
Интерфакс 10:47
Политика
Путин в Ереване ответил на выкрик грузинской журналистки
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) отреагировал на выкрик грузинской журналистки.
Lenta.ru 08:06
Политика
В Кремле надеются, что антироссийские инциденты в Грузии не повторятся
В Кремле рассчитывают на то, что антироссийские инциденты в Грузии больше не повторятся, поскольку Москвы настроена на установление добрых отношений с Тбилиси.
Комсомольская правда 11:13
Авто
Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации
Цена на новый Toyota RAV4 в самом доступном исполнении "Стандарт" с передним приводом, 2-литровым мотором и 6-скоростной МКП начинается от 1 756 000 рублей.
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Наследство Анастасии Заворотнюк оценили в 500 миллионов
Речь шла о загородных домах, элитных квартирах, машинах и 500 млн рублей.
ФедералПресс вчера в 01:37
Наука
Фруктовые мухи-дрозофилы помогут ученым победить старение
Фруктовые мухи помогут специалистам победить старение в возрасте, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:13
Энергетика
Северный поток построен на 83 процента
"Газпром" уложил 2042 км газопровода "Северный поток - 2" по дну Балтийского моря, проект выходит на финальную стадию реализации, сообщает российский газовый гигант.
Российская газета 11:44
Политика
Украина подписала «формулу Штайнмайера»
Представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины подписал "формулу Штайнмайера", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 11:19
Происшествия
В Перми осудили охранницу школы, где произошла поножовщина
В Перми перед судом предстала сотрудница частного охранного предприятия, которая в январе прошлого года пропустила в школу подростков с холодным оружием.
Российская газета 10:48
Здоровье
В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак
По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.
Kazanfirst.ru 00:34
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Сотрудник СК умер после нападения в Москве
Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:22
Экономика
Обманутые члены ЖСК смогут получать возмещения наряду с дольщиками
Российская газета 08:23
Политика
Британцы восхитились российским спецназом
Британское издание The Daily Mail рассказало о подготовке спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и показало кадры испытаний, через которые проходят бойцы, чтобы заслужить право носить краповые береты.
Известия 01:05
Театры
В Москве началось прощание с Марком Захаровым
В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.
Телепрограмма 02:09
Шоу-бизнес
Малышева объяснила, почему опухоль Заворотнюк неоперабельна
Ugpressa.ru вчера в 16:15
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» допрашивают по делу о мошенничестве
Обыски и выемки документов, проводимые в кабинете заместителя гендиректора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова, связаны с возбуждением СКР уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), подтвердил «Ведомостям» источник в авиапромышленности.
Ведомости 11:54
Политика
В ДНР и ЛНР впервые началась перепись населения
Первая в истории самопровозглашенных республик перепись населения стартовала в ДНР и ЛНР.
Pravda.Ru 06:45
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Авто
Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель в машине зимой
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Россиянка обратилась в банк спермы и родила тяжело больного ребенка
Жительница Челябинска Светлана Бородулина родила больного ребенка, воспользовавшись услугами банка спермы, и не может получить компенсацию от клиники.
Lenta.ru 12:08
Шоу-бизнес
Роман Эрики Герцег и Константина Меладзе прокомментировал инсайдер
Константин Меладзе является продюсером группы „ВИА Гра“, в которой поет Эрика Герцег уже шесть лет.
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Политика
Украинский певец обвинил Киев в лицемерии из-за Крыма
Певец Олег Винник раскритиковал негативное отношение украинских властей и общества к гастролям артистов в Крыму.
РИА Новости 09:56
Футбол
«Ницца» расторгла контракт с футболистом, укравшим часы у одноклубника
Французский футбольный клуб «Ницца» расторг контракт с нападающим Ламином Диаби-Фадига, который украл часы у одноклубника Каспера Дольберга за €70 тысяч.
News.ru 10:01
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Полковник ФСБ Черкалин получал взятки прямо на Лубянке
Сотрудник ФСБ полковник Кирилл Черкалин через посредников получал крупные взятки у входа в здание ФСБ на Лубянской площади или в нескольких кафе рядом с местом работы.
Газета.Ru 03:08
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
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Кино
В Сети появились новые постеры «Хищных птиц» с Марго Робби
Warner Bros поделились новыми постерами к фильму «Хищные птицы» — на них создатели показали яркую и сумасшедшую Харли Квин, которую сыграла Марго Робби.
Salt Mag 09:08