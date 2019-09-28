Экономика

ИзвестияИзвестияПравительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2020 год

Правительство России внесло на рассмотрение депутатов Госдумы проект федерального бюджета России на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Проект бюджета рассмотрят 2 октября на внеочередном заседании Совета Государственной думы.
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с чего всё началось

Вячеслав Володин направил проект трехлетнего бюджета в профильный комитет

Проект бюджета будет рассмотрен 2 октября на внеочередном заседании Совета Государственной Думы. После чего он будет направлен в Совет Федерации, Центробанк, Счетную и Общественную палаты, регионы, профильные комитеты.
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Пора ли россиянам ждать разморозку накопительных пенсий?

ПРАЙМ09:08

Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на три года

RT на русскомвчера в 10:36

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Каспий.Инфо29 сентября в 06:00

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РИА Новостивчера в 07:31

Что нужно знать о федеральном бюджете на 2020 год. Разбираемся в цифрах

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Известиявчера в 08:00

Профицитный застой. Новый бюджет не предполагает повышения уровня жизни россиян

Новая газета28 сентября в 15:18
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 12:24, Ашберн
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Путин в Ереване ответил на выкрик грузинской журналистки

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