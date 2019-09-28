Проект бюджета будет рассмотрен 2 октября на внеочередном заседании Совета Государственной Думы. После чего он будет направлен в Совет Федерации, Центробанк, Счетную и Общественную палаты, регионы, профильные комитеты.

с чего всё началось

Правительство России внесло на рассмотрение депутатов Госдумы проект федерального бюджета России на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Проект бюджета рассмотрят 2 октября на внеочередном заседании Совета Государственной думы.

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2020 год

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