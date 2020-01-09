Общество
RT на русскомВ Госдуму внесён проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в интернете. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
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Армия и оружие
Путин наблюдал за учениями в Черном море
Политика
В администрации президента Абхазии заявили о попытке госпереворота
В администрации президента Абхазии назвали попыткой государственного переворота события в Сухуме, в том числе штурм госучреждения сторонниками оппозиции.
Политика
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Экономика
Рубль может укрепиться до 60 за доллар
В конце декабря рубль немного ослаб до 62 за доллар на фоне высокого спроса физлиц на иностранную валюту.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Теннис
ATP Cup. Медведев вывел сборную России в полуфинал турнира
В австралийском Перте продолжается розыгрыш командного турнира ATP Cup, в котором принимает участие и сборная России.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Политика
На Украине оценили последствия запуска «Турецкого потока»
Экономика
ВТБ начинает выдачу автокредитов без первоначального взноса
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Происшествия
СК опубликовал видео с места жестокого убийства женщины в Омске
Следственный комитет опубликовал видео с места жестокого убийства женщины в Омске, в котором обвиняют ее 15-летнюю дочь и 18-летнего молодого человека.
Происшествия
Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.
Политика
Новый посол Великобритании Броннерт прибыла в Россию
"Новый назначенный Посол Великобритании в России Дебора Броннерт прибыла в Россию и вскоре вручит верительные грамоты Министерству иностранных дел, а затем и президенту России", - ответили в посольстве на вопрос агентства.
Кино
Новый персонаж появится в седьмом сезоне «Сватов»
На новую роль в сериале «Сваты» взяли 12-летнюю актрису Марию Тарасову. Девочка появится в седьмом сезоне проекта.
Политика
Ирак возобновил переговоры с Россией по С-300
Багдад возобновил переговоры с Москвой о покупке зенитных комплексов С-300, сообщил РИА Новости глава комитета по обороне и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида.
Кино
Netflix показал таймлайн «Ведьмака»
Netflix опубликовал официальный таймлайн первого сезона «Ведьмака».
Кино
«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории
Отечественная картина Клима Шипенко «Холоп» стала самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
Экономика
Жителям ДНР пообещали российские зарплаты и пенсии
«В условиях стабильного роста экономических показателей дал поручение правительству Донецкой народной республики довести уровень республиканских пенсий, заработных плат работников бюджетной сферы и государственных служащих до уровня Ростовской области Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Экономика
Медведев утвердил план приватизации на 2020—2022 годы
«Подписанным распоряжением утверждены прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020—2022 годы», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Происшествия
Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв
Общество
В Волгоградской области редактора «Урюпинской правды» уволили из-за фото политика
В Урюпинске глава администрации города Юрий Хорошеньков уволил главного редактора газеты "Урюпинская правда" Ольгу Шулебину за то, что та разместила в статье фотографию политика федерального уровня ниже фото областного депутата.
Здоровье
Лихорадку Денге и малярию привезли туристы из тропиков в Новосибирск
В Роспотребнадзоре отметили, что ежегодно в Новосибирской области регистрируются случаи инфекционных заболеваний, привезённых туристами из стран с тропическим климатом.
Политика
Президент России выступит с посланием Федеральному Собранию
Ежегодное обращение главы государства состоится 15 января в выставочном зале «Манеж» Президент РФ Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному Собранию 15 января в выставочном зале «Манеж».
Общество
Wildberries открыла продажи в Европе
Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries начал продажи на первом для него европейском рынке — в Польше, говорится в сообщении компании.
Армия и оружие
Генерал КСИР предупредил США о более жесткой мести со стороны Ирана
Начальник отдела безопасности Генерального штаба вооруженных сил Ирана Абдолла Араги после ракетных ударов по американским целям заявил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) "более жестко отомстит врагу".
Экономика
Какие льготы, выплаты и пособия изменятся с наступлением 2020 года
Зарплаты, пенсии, выплаты, льготы и пособия: что вырастет с 1 января наступившего 2020 года, согласно принятым законам и приказам, касающихся социальной сферы, уже вступившим в силу.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Общество
В «Столото» назвали имя лотерейного миллиардера
Победительница новогодней лотереи, выигрыш в которой составил 1 миллиард рублей, вышла на связь, ею оказалась жительница Подмосковья Надежда Бартош, которая получила счастливый билет в подарок от дочери, сообщили РИА Новости в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото".