Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуму внесли проект о штрафах за пропаганду наркотиков в Сети

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. В декабре правительство на заседании одобрило соответствующий законопроект.
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с чего всё началось
Согласно проекту
, пропаганда гражданами наркотических средств в сети будет караться штрафом от 5 до 30 тыс. рублей, должностными лицами — от 50 до 100 тыс. рублей.
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Законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в Сети внесли в Госдуму

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В Госдуму внесен законопроект о 1,5 млн штрафах за пропаганду наркотиков в сети

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В Госдуму внесли законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в Сети

РБК03:59

В Госдуму внесли проект о штрафах за пропаганду наркотиков в Сети

РИА Новости03:57

В Госдуму внесён проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

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