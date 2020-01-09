с чего всё началось

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. В декабре правительство на заседании одобрило соответствующий законопроект.

В Госдуму внесли проект о штрафах за пропаганду наркотиков в Сети

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