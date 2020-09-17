Экономика
RT на русскомВ Госдуму внесён проект о ставке НДФЛ 15% для лиц с высоким доходом
Документ опубликован в думской электронной базе данных. Согласно проекту, с 1 января 2021 года ставка увеличивается в отношении доходов граждан, превышающих 5 млн рублей за налоговый период. С соответствующей инициативой выступил в июне президент России Владимир Путин.
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