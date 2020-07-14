Общество
BFM.ruВ Госдуму внесли законопроект о запрете однополых браков
Еще одна поправка касается органов опеки. Им запретят отказывать в усыновлении детей родственниками, если у родных ребенка низкие доходы или неподходящие бытовые условия. Кроме того, сенаторы предлагают учитывать мнение ребенка в возрасте от десяти лет при принятии решения о его передаче под опеку.
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с чего всё началось
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, запрещающий браки не только между лицами одного пола, но и между теми, кто ранее сменил свой пол. Документ также запрещает усыновление детей такими парами.РИА Новости11:56
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