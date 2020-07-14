Общество

RT на русскомRT на русскомВ Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей лицами одного пола

«Законопроект прекращает практику заключения брака между лицами одного пола, в том числе сменившими пол, соответственно, усыновление такими парами детей», — говорится в пояснительной записке.
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с чего всё началось

В Госдуму внесли проект о запрете браков для тех, кто сменил пол

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, запрещающий браки не только между лицами одного пола, но и между теми, кто ранее сменил свой пол. Документ также запрещает усыновление детей такими парами.
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