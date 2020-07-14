Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, запрещающий браки не только между лицами одного пола, но и между теми, кто ранее сменил свой пол. Документ также запрещает усыновление детей такими парами.

с чего всё началось

«Законопроект прекращает практику заключения брака между лицами одного пола, в том числе сменившими пол, соответственно, усыновление такими парами детей», — говорится в пояснительной записке.

В Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей лицами одного пола

Общество Сбербанк отстранил двух сотрудников после обвинений в домогательствах На время служебной проверки в Сбербанке отстранены от работы двое сотрудников мужского пола. Их обвиняют в сексуальных домогательствах. 60

Общество В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов Минск, 15 июля 2020, 05:50 — REGNUM Более ста человек были задержаны в Белоруссии во время несанкционированных акций протеста после отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, сообщили 14 июля в правозащитном центре «Весна». 792

Политика Пекин введет санкции в ответ на закон США «Об автономии Гонконга» Китай планирует ввести санкции против ряда американских граждан и организаций, которые причастны к принятию в США закона о привлечении КНР к ответственности за действия в отношении Гонконга. 105

Общество В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации. 986

Общество Глава Башкирии вновь изменил указ о режиме повышенной готовности В прежней редакции документа дата открытия санаториев и профилакториев, где дети не только отдыхают, но и проходят лечение под контролем медиков, была установлена на 15 июля. 17

Общество Россияне с 15 июля могут получить две выплаты более 21 000 рублей Первая выплата размером в 15 тысяч рублей предназначена для предпринимателей в качестве субсидии для проведения дезинфекции в помещениях и профилактики заражения коронавирусом в организации, сообщает ФБА "Экономика сегодня". 30

Здоровье Россиянам посоветовали навсегда привыкнуть к маскам Россиянам посоветовали привыкнуть к медицинским маскам и носить их всегда, когда есть высокий риск распространения респираторных заболеваний. 14

Происшествия Более пяти кг наркотиков на 15 млн рублей изъяли у жителя Иркутска Сотрудники полици изъяли у 27-летнего жителя Иркутска свыше пяти кг наркотических средств примерно на 15 млн рублей.

Экономика В России спрос на кредиты превысил докризисный уровень В России в июне поток заявок на получение розничных кредитов составил 105% от уровня января 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на оценило бюро кредитных историй «Эквифакс».

Политика В Баку демонстранты ворвались в здание парламента В Баку участники несанкционированного митинга в поддержку азербайджанской армии ворвались в здание парламента страны. 34

Общество Пульты для телевизоров приравняли к приборам для нагревания табака Пульты дистанционного управления (ДУ) попали в категорию товаров, которые могут быть задекларированы только Центральной акцизной таможней (ЦАТ), при этом они не относятся к подакцизным. 680

Футбол Гайч заявил о желании перейти в ЦСКА Нападающий "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайч заявил о желании перейти в московский ЦСКА.

Общество Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак. 107

Авто В РФ Toyota RAV4 стала доступна в двух новых версиях Появление версии «Престиж Safety», которая получила двигатель на 2,0 литра, инновационный вариатор и полноприводную систему, даст возможность удовлетворить потребности потребителей, отдающих предпочтение сбалансированному сочетанию динамики, комфорта и топливной экономичности.

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,5K