Общество
МордовМедиаВ Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей лицами одного пола
В Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей лицами одного пола, в том числе и поменявшими пол.
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Госдума: лица одного пола не смогут заключать браки и усыновлять детей
Независимая газетавчера в 13:58
Сенаторы предложили запретить сменившим пол усыновлять детей и заключать брак
Коммерсантъвчера в 13:20
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Москва, 15 июля 2020, 02:21 — REGNUM Примерно через три месяца в России могут начаться перебои в обеспечении населения лекарствами.
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Утверждение спецификации DDR5 профильным отраслевым комитетом открывает новому стандарту путь на рынок, и можно ожидать, что первые системы с DDR5 SDRAM появятся уже в следующем году.
3DNews вчера в 19:35
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Обыкновенные акции "Газпрома" в ходе торгов на Московской бирже по состоянию на 10:47 мск подешевели до 182,64 рубля за акцию, что на 5,66% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
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В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
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