Общество

МордовМедиаМордовМедиаВ Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей лицами одного пола

В Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей лицами одного пола, в том числе и поменявшими пол.
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В соцсетях обсуждают запрет усыновления детей однополыми семьями. «Будем бить рекорд по детдомам»

URA.Ru01:26

Сенаторы предложили запретить сменившим пол лицам заключать браки и усыновлять детей

ТАССвчера в 13:13

Госдума: лица одного пола не смогут заключать браки и усыновлять детей

Независимая газетавчера в 13:58

Госдуме предложили внести запрет на однополые браки в Семейный кодекс

РБКвчера в 13:36

Сенаторы предложили запретить сменившим пол усыновлять детей и заключать брак

Коммерсантъвчера в 13:20

В Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей однополыми парами

RT на русскомвчера в 17:30

Сенаторы разработали реформу системы опеки и усыновления

РИА Новостивчера в 12:55
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Шоу-бизнес

Звезда Instagram Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности

Территория новостей 02:35
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Происшествия

Женщина получила сильные ожоги при взрыве в квартире в Петербурге

Женщина получила 70% ожогов тела в результате взрыва в квартире, расположенной на первом этаже одного из домов на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге.
Известия 03:17
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Политика

В США отменят решение о высылке иностранцев из-за обучения онлайн

Власти США согласились отменить требование для иностранных студентов покинуть страну в случае, если их занятия в осеннем семестре пройдут онлайн.
РБК вчера в 17:39
Происшествия

На IT-директора «Почты России» завели уголовное дело

Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 03:24
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Политика

Саакашвили дает Грузии 100 дней

Тбилиси, 13 июля 2020, 17:58 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили дает Грузии 100 дней и заявляет, что за эти 100 дней страна либо спасется, а спасет ее он и его единомышленники, либо окончательно погибнет.
REGNUM 13 июля в 10:58
Политика

Китай раскритиковал США за позицию по Южно-Китайскому морю

Власти КНР раскритиковали госсекретаря США Майкла Помпео за высказывания о незаконности претензий Пекина на ресурсы на дне Южно-Китайского моря, информирует ТАСС.
Страна Советов on-line вчера в 08:00
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Армия и оружие

Зеленский направил главнокомандующего ВСУ к месту расстрела украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский направил главнокомандующего вооруженными силами Украины Руслана Хомчака и заместителя руководителя президентского офиса Романа Машовца к месту гибели военного медика в районе села Зайцево Донецкой области.
Известия вчера в 13:29
Общество

Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля

Твой Иркутск вчера в 07:30
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Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

РИА Новости вчера в 09:50
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Происшествия

Живого пациента сочли мертвым и отказались выпускать из морга

В колумбийском городе Синселехо живого пациента признали мертвым, отправили в морг и отказывались выпускать, когда он пришел в сознание.
Lenta.ru 01:26
Автоспорт

Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой

Российский пилот Ф-1 Даниил Квят, защищающий цвета команды "Альфа Таури", объяснил причину, по которой второй раз не встал на одно колено перед началом гонки.
CT news вчера в 08:11
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Общество

В России за сутки выявили более 6,4 тысячи новых случаев коронавируса

В оперштабе по контролю и мониторингу распространения коронавирусной инфекции сообщили, что за сутки в российских регионах выявили 6422 новых случая заболевания.
Газета Кемерова 03:50
Происшествия

От коронавируса скончался 57-летний саратовец

В Саратове от коронавирусной инфекции скончался 57-летний мужчина.
Взгляд-инфо 03:53
Шоу-бизнес

Максим Фадеев назвал вид спорта для быстрого похудения

После стремительной потери лишнего веса, Максим Фадеев решил поменять контент своего Instagram и раздавать советы на тему правильного питания, спорта и похудения в целом, сообщают «Дни.ру».
Пятый канал 03:16
7
Общество

В России сообщили о возможном дефиците лекарств

Москва, 15 июля 2020, 02:21 — REGNUM Примерно через три месяца в России могут начаться перебои в обеспечении населения лекарствами.
REGNUM вчера в 19:21
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Шоу-бизнес

Больной Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике

Вечерний курьер 13 июля в 03:16
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Наука

Новосибирские ученые получили нейтрализующие коронавирус антитела

РИА Новости 03:25
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Киберспорт

Летний режим «Лабиринт Аганима» вышел в Dota 2

Dota2.ru вчера в 19:09
Финансы

Сбербанк оценил число самозанятых в России

Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что в банке оценивают число самозанятых в России на уровне 15 млн.
RT на русском 03:22
Гаджеты

Спецификация DDR5 SDRAM утверждена: ждём DDR5-4800, DDR5-6400 и далее

Утверждение спецификации DDR5 профильным отраслевым комитетом открывает новому стандарту путь на рынок, и можно ожидать, что первые системы с DDR5 SDRAM появятся уже в следующем году.
3DNews вчера в 19:35
Экономика

Акции «Газпрома» на торгах Мосбиржи упали на 6%

Обыкновенные акции "Газпрома" в ходе торгов на Московской бирже по состоянию на 10:47 мск подешевели до 182,64 рубля за акцию, что на 5,66% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
ТАСС 03:54
Происшествия

В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
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Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева отметила 35-летие в одном из ресторанов столицы

Приватную вечеринку, по словам Павла Воли, устроила его жена Ляйсан Утяшева в честь собственного дня рождения, собрав всю светскую тусовку в месте под названием «Березка Шале».
CT news вчера в 14:38
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Кино

Хью Джекман поздравил «Людей Икс» с 20-летним юбилеем

Киноафиша России 03:32
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Политика

Глава МВФ напомнила Зеленскому о необходимости независимости Нацбанка

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в ходе телефонного разговора напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что независимость Национального банка Украины является условием для получения кредитов МВФ.
RT на русском вчера в 16:37
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Армия и оружие

Самолеты Ил-26 привлечены к тушению пожаров в Ульяновской области

Политическая Экспертиза 03:33
Авто

Volkswagen Polo стал самым дорогим в содержании доступным седаном

Эксперты признали седан Volkswagen Polo самым затратным с точки зрения содержания среди всех машин бюджетного B-сегмента.
Новые автомобили 02:24
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Происшествия

Ветер повалил более 90 деревьев во Владимирской области

Ветер повалил 92 дерева и повредил 24 линии электропередач во Владимирской области, сообщило ГУ МЧС по региону во вторник.
Интерфакс вчера в 16:56
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Происшествия

Изъятие детей из многодетной семьи в Оренбуржье признали неправомерным

Прокуратура Оренбургской области признала действия органов опеки и полицейских, которые изъяли четырех детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный, неправомерными, нарушающими Семейный кодекс России.
Взгляд.ру 03:32
Энергетика

«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
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