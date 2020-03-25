Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству. Об этом информирует РИА Новости.

В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина

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