Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству. Об этом информирует РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать103

Подробнее о событии

В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина

Коммерсантъ04:15

Крашенинников анонсировал поправки об уголовном наказании за фейки о коронавирусе

Интерфакс04:10

В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина

RT на русском03:48

Законопроект об ответственности за нарушение карантина внесен в ГД

Известия03:52

Госдума намерена ужесточить наказание за фейки по коронавирусу

REGNUM03:48

Законопроект об ужесточении наказания за нарушение карантина внесен в Госдуму

Lenta.ru03:54

В ГД внесли проект об усилении ответственности за нарушение карантина

РИА Новости03:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 04:28, Ашберн
Футбол

Российский футболист поразился возможности работать в России до 65 лет

Помимо маленькой пенсии недовольство Беленова вызвало и то, что пенсионный возраст повысили до 65 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно.
Московский Комсомолец вчера в 03:22
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:56
Происшествия

СК назвал причину пожара в доме в Пензенской области

Причиной пожара в частном доме в Нижнем Ломове, где погибли семь человек, могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщает следственное управление СК по Пензенской области.
РБК 03:54
Единоборства

Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 24 марта опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой своего соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Известия вчера в 16:32
Технологии

Через «Яндекс.Такси» разрешили заказывать готовую еду и продукты

Сервис «Яндекс.Такси» открыл доступ для обычных пользователей к возможности заказывать готовую еду и продукты через приложение.
Retail & Loyalty вчера в 07:11
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
ТАСС 03:30
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Здоровье

Минздрав Ставрополья подтвердил увольнение главного инфекциониста края

Министерство здравоохранения Ставропольского края опубликовало приказ, согласно которому врач Ирина Санникова, скрывшая поездку в Испанию и заразившаяся коронавирусом SARS-COV-2, исключается из числа главных внештатных специалистов по инфекционным болезням ведомства.
Известия 03:13
Армия и оружие

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в России ускорят

Москва, 25 марта 2020, 10:34 — REGNUM Россия планирует нарастить темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с морских носителей.
REGNUM 03:34
Общество

Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Lenta.ru вчера в 08:37
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
ТАСС 02:55
Транспорт

РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса

«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Коммерсантъ 03:13
Общество

Главврач областной больницы объяснил свой отпуск в Таиланде

Главный врач Калужской областной клинической больницы Владимир Кондюков не считает нарушением свой отпуск в Таиланде во время пандемии коронавируса.
Kaluga-poisk.ru вчера в 08:51
Шоу-бизнес

Дочь Татьяны Догилевой снялась обнаженной

Единственная дочь Татьяны Догилевой Екатерина пошла по маминым стопам и стала актрисой.
Uznayvse.ru 01:53
Общество

Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей

Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
РИА Новости 01:24
Шоу-бизнес

Екатерина Климова восхитила поклонников архивными снимками

Российская актриса театра и кино Екатерина Климова опубликовала клип из архивных снимков. На кадрах запечатлено взросление артистки.
Народные новости вчера в 02:40
Происшествия

Убийство главы Кущевского района раскрыли по Беспределу

По данным Владимира Алексеева, причиной убийства главы района стал конфликт вокруг совхоза «Степнянский» (с 1998 года — ОАО «Степь»), который был крупнейшим агропредприятием в Кущевском районе (20 тыс. га сельхозугодий).
Коммерсантъ вчера в 11:44
Общество

В Госдуме предложили отменить коммунальные платежи на время карантина

Москва, 25 марта 2020, 06:15 — REGNUM Освободить жителей России от коммунальных платежей на время карантина в связи с распространением коронавируса предложил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР).
REGNUM вчера в 23:15
Экономика

Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Lenta.ru вчера в 12:42
Политика

Трамп заявил о необходимости США вернуться к работе

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам необходимо вернуться к работе к Пасхе, чтобы избежать рецессии в экономике, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 14:51
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Чтобы избежать ненужных сплетен и домыслов, Муцениеце рассказала о причинах расставания.
Kleo.ru 04:21
Здоровье

В Минздраве России назвали лекарства для лечения коронавируса

Ранее Всемирная организация здравоохранения распространила рекомендацию не использовать ибупрофен при лечении коронавируса.
Радио 1 вчера в 07:43
Общество

Белый дом и сенат договорились простимулировать экономику на $2 трлн

Ожидается, соглашение в скором времени будет обсуждено на заседании сената конгресса США.
RuNews24.ru 04:12
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Газета.Ru вчера в 17:03
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Шоу-бизнес

Галкин высмеял диалог Ивлеевой с Джаредом Лето на английском языке

РИА Новости вчера в 20:41
Происшествия

Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения

В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Интерфакс вчера в 23:22
Экономика

Moody`s оценило устойчивость России к внешним шокам

Эксперты агентства Moody’s высказали мнение, что Россия все-таки более устойчива к внешним шокам, чем большинство стран-экспортеров нефти.
Вести.Ru 01:52
Экономика

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 10:51
Общество

В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Известия вчера в 11:32
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное