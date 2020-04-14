Политика
Rusvesna.suВ Госдуму внесён важный для жителей Донбасса законопроект
По словам депутата Госдумы, координатора Интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрея Козенко, принятие президентом России Владимиром Путиным решения о приёме в гражданство России в гуманитарных целях в упрощённом порядке для граждан ЛНР и ДНР стало переломным и вывело на новый уровень процесс интеграции Республик Донбасса и России.
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Жителей ДНР и ЛНР могут освободить от пошлины за получение российского паспорта
Rambler News Service07:22
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Общество
ВОЗ: пик заболеваемости коронавирусом в мире еще не пройден
Спикер ВОЗ сомневается, что вакцину от коронавируса изобретут в ближайшие 12 месяцев.
RuNews24.ru 11:07
Общество
В Саратовской области разрешат работать парикмахерским
В ближайшее время в Саратовской области возобновят свою работу парикмахерские, салоны оптики и мастерские по ремонту обуви, которые были закрыты по решению властей в рамках антикоронавирусных мер.
Saratovnews 11:10
Общество
Дипломаты США за два года до пандемии знали о проблемах в лаборатории в Ухане
Сотрудники американского посольства в Китае за два года до пандемии COVID-19 предупреждали о проблемах с безопасностью в лаборатории в Ухане.
Известия 10:08
Авто
Раскрыли характеристики минивэна Volkswagen Viloran
Компания Volkswagen подготовила к старту продаж новый большой минивэн Volkswagen Viloran.
Новые автомобили вчера в 00:25
Происшествия
Мужчина и ребенок погибли от отравления газом в Подмосковье
Следователи организовали проверку после гибели мужчины и ребенка в результате отравления газом в Раменском городском округе в Подмосковье, сообщила пресс-служба ГСУ СК по области.
РИА Новости 14:07
Общество
Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией
Ведущая напомнила, что пять недель назад между Эр-Риядом и Москвой произошел «довольно неприятный развод», и уточнила, в каком состоянии сейчас отношения между странами, спросив, может ли ценовая война потенциально возобновиться через пару лет.
РБК 12:43
Общество
В Москве от коронавируса умер физик РАН
В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
РБК 11:32
Футбол
Райан Гиггз: «Я был близок к уходу из „МЮ“, когда Бекхэм перешел в „Реал“»
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз рассказал о том, мог ли он когда-то покинуть "МЮ" во время карьеры игрока.
Soccer.ru 13:52
Общество
Глава Карелии продлил режим самоизоляции в регионе до 25 апреля
Глава Карелии Артур Парфенчиков продлил режим полной самоизоляции в регионе до 25 апреля в связи с увеличением числа зараженных коронавирусом.
ТАСС 13:59
Общество
Минпросвещения выясняет информацию о школьниках, заблокированных в США
"Минпросвещения крайне обеспокоено ситуацией, в которой оказались российские школьники в США, и находится в тесном контакте с МИД России для получения полной информации и проработки необходимых механизмов поддержки и защиты учащихся", - сообщили в пресс-службе.
ТАСС 13:10
Политика
Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru 11:27
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:29
Общество
В Италии выявили 675 случаев заражения коронавирусом за сутки
Число новых случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки возросло на 675, это лучший показатель более чем за месяц, следует из заявлений главы службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
РИА Новости 12:14
Экономика
Угольная отрасль Украины поставлена на паузу. Ахметов приостановил работу крупнейшего предприятия
Крупнейшее на Украине угледобывающее предприятие «Павлоградуголь», входящее в холдинг Рината Ахметова ДТЭК, приостанавливает свою работу из-за экономического кризиса и пандемии коронавируса.
Украина.ру 10:46
Происшествия
В Курганской области выявили шесть заболевших коронавирусом
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы в Курганской области, пять из заболевших контактировали с местным жителем, вернувшимся из Москвы, сообщил во вторник региональный оперштаб.
РИА Новости 01:59
Экономика
Малый и средний бизнес освободят на полгода от уплаты налогов и сборов
Предприятия малого и среднего бизнеса получат годовую отсрочку на уплату налогов и сборов, платежи по которым будут назначены в ближайшие шесть месяцев.
ФАН вчера в 03:28
Общество
Власти Москвы отказали в выдаче почти миллиона цифровых пропусков
Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями.
РБК 06:19
Общество
Кафе в Москве забетонировали не из-за карантинных мер
В центре Москвы забетонировали кафе. «Самса халяль» на Таганке продолжала работать, несмотря на запрет суда и режим самоизоляции.
Собеседник 10:46
Политика
Зеленский заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом на Украине
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией, и резкого скачка заболеваемости не произошло благодаря сознательности граждан, об этом он сказал во время своего видеообращения.
РИА Новости 13:09
Общество
Роструд заявил о незаконности неоплачиваемого отпуска на самоизоляции
Москва, 14 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Работодатель не имеет права отправлять работников в отпуск без сохранения заработной платы на время нерабочих дней до 30 апреля.
REGNUM 11:58
Общество
«МегаФон» подключал платную услугу вместо пропуска
Как сообщают «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Московской области, которые отправляли смс на номер 0250 для получения электронного пропуска на передвижение в период действия режима самоизоляции, оказались подписаны на платную информационно-развлекательную услугу.
Популярная механика 04:50
Общество
В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан
Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:14
Здоровье
В ВОЗ рассказали об опасности неправильного ношения масок
Использование масок при игнорировании других мер профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 повышает риск заражения, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском вчера в 01:22
Наука
Ученые предложили лечение рака с помощью управления сигналами клетки
ToDay News Ufa 13:36
Кино
На канале «Россия» начинается показ сериала «Зулейха открывает глаза»
С 13 апреля на телеканале Россия 1 стартует показ сериала «Зулейха открывает глаза». Зрители смогут увидеть его по будням, в 21.00.
Kazanfirst.ru вчера в 00:41
Транспорт
Власти Москвы раскрыли механизм проверки пропусков у пассажиров такси
При заказе машины клиенту не придётся вводить номер цифрового пропуска, сообщил ТАСС замглавы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин.
Говорит Москва 13:45
Игры
«Последствия есть всегда»: вышел дебютный трейлер ужастика The Dark Pictures Anthology: Little Hope
3DNews 12:42
Общество
Тест на антитела к коронавирусу начнут проводить в течение 10 дней
Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Александр Горелов заявил, что тесты на антитела к коронавирусу в России начнут проводить в России в течение 10 дней.
АБН 12:30
Армия и оружие
США показали возможности F-35 перед российскими военными в Сирии
Официальный твиттер-аккаунт международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, порадовал своих подписчиков демонстрацией видеоролика с полетом самолета F-35A Lightning II в небе Сирии.
Вечерний курьер 10:55