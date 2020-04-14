По словам депутата Госдумы, координатора Интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрея Козенко, принятие президентом России Владимиром Путиным решения о приёме в гражданство России в гуманитарных целях в упрощённом порядке для граждан ЛНР и ДНР стало переломным и вывело на новый уровень процесс интеграции Республик Донбасса и России.

В Госдуму внесён важный для жителей Донбасса законопроект

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