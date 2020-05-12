Общество

ИзвестияИзвестияВ Госдуму внесен проект о наказании чиновников за хамство

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
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Хам за себя: в Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан

Известия17:02

В Госдуму внесен законопроект об усилении наказания за оскорбление граждан чиновниками

Коммерсантъ15:16

В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство

РИА Новости07:01

В СПЧ высоко оценили законопроект о штрафах для чиновников за хамство

Газета.Ru08:23

В Госдуму внесли проект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

РБК02:57

В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство

RT на русском02:22

В Госдуму внесли законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

ТАСС02:44
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Здоровье

Сестры милосердия из Новоселицкого интерната молят о помощи

Блокнот Ставрополь 14:09
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости 17:49
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Здоровье

Скворцова рассказала о состоянии медиков, работающих в «красной» зоне

Примерно 40% медиков, работающих в "красной" зоне, имеют психологические проблемы, 10% из них страдают депрессией, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:56
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Кино

Премьера мультфильма «Викинг Вик» пройдет онлайн 12 мая

VoD-сервис Okko анонсировал премьеры ряда фильмов и телешоу. Обновленная библиотека ждет зрителей платформы с 12 мая.
Киноафиша России 04:56
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Общество

Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии.
Metaratings 13:41
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Технологии

Глава NVIDIA к презентации 14 мая приготовил самую крупную видеокарту в мире

Не остался в стороне и основатель NVIDIA Дженсен Хуанг (Jen-Hsun Huang), который в преддверии намеченной на 14 мая масштабной презентации продемонстрировал некий продукт, иронично названный «самой крупной видеокартой в мире».
3DNews 11:47
Футбол

Экс-футболиста сборной Колумбии задержали по делу о наркотиках

Бывший нападающий сборной Колумбии по футболу Эдвин Конго арестован испанской полицией в ходе операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
RT на русском 13:10
Происшествия

Адвокат историка Соколова заявил об угрозах в свой адрес

Адвокат Александр Почуев, который защищает в суде историка, бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, заявил, что получает угрозы в свой адрес, передает "МБХ медиа".
ЗакC.Ру 13:21
Армия и оружие

Пуск противотанковой ракеты «Корнет» показали в замедленной съемке

Российские военные сняли пуск ракет противотанкового комплекса "Корнет". Замедленное видео опубликовал Telegram-канал "Оборонка".
Ruposters.ru 10:29
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Футбол

Президент «Барселоны» одобрил трансфер Алексея Миранчука

Хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Барселоне».
Vprognoze.ru 13:08
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Общество

Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в России остаётся напряжённой. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга.
RT на русском 09:24
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Общество

Онищенко назвал заявления FT о смертности в России от COVID-19 хайпом

В России выявили свыше 230 тысяч случаев заражения коронавирусом, 2116 человек скончались, более 43 тысяч вылечились.
РИА Новости 04:45
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Общество

Роспотребнадзор проверит россиян на иммунитет к коронавирусу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в некоторых регионах России вскоре начнутся исследования иммунитета россиян к коронавирусу COVID-19 путем иммуноферментного анализа (ИФА).
Коммерсантъ 12:33
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Происшествия

Производитель ИВЛ привел возможные причины пожара

«Рассматриваются разные версии, связанные как с состоянием сети, инженерной инфраструктурой медицинских учреждений, медицинским оборудованием, так и с соблюдением мер пожарной безопасности», – сказал КРЭТ.
Evo-rus.com 13:46
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Политика

У Пескова диагностировали коронавирус

Медики диагностировали коронавирус у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Об этом он сообщил РИА Новости.
Невские Новости 08:35
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Общество

«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта

REGNUM 11:01
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Энергетика

Стоимость нефти Brent подобралась к $30 за баррель

Как отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, «министр энергетики Саудовской Аравии приказал Saudi Aramco в июне снизить добычу нефти еще на 1 млн баррелей в день, что доведет общее сокращение до 4,8 млн баррелей в день от апрельского уровня».
Росбалт 02:59
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Музыка

Little Big исполнит на «Евровидении» новую версию UNO

В преддверии первого онлайн-концерта «Евровидения», трансляция которого состоится уже сегодня, 12 мая, стало известно, что Little Big исполнит акустическую версию своей песни.
Наша версия 13:39
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Экономика

Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 08:01
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Шоу-бизнес

Гуф признался, что его жизнь изменилась из-за тяжелых наркотиков

Гуф признался, что не вставал с дивана около 2,5 лет. За эти годы Топурия не познакомила его ни со своими друзьями, ни с родственниками.
RuNews24.ru вчера в 06:52
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Шоу-бизнес

Магомед Исмаилов: «Вопрос с Коляном из „Реальных пацанов“ решен»

Sports.ru 12:28
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Футбол

Максименко: на тренировках работаем в затемнённых очках, в них сложнее поймать мяч

Работаем с разным инвентарём, с затемнёнными очками, в них сложнее поймать мяч.
Чемпионат 17:44
Общество

На 70% смертность от коронавируса может быть выше в России

Следовательно, уровень смертности от коронавируса может быть выше на 70% от официально заявленного.
Капитал страны 02:48
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Политика

В слабой оппозиции: лишится ли Хуан Гуайдо международной поддержки

Из-за скандала, разразившегося после попытки насильственного свержения Николаса Мадуро при помощи колумбийских боевиков и американской ЧВК, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо может потерять доверие как внутри страны, так и на международной арене.
Известия 17:01
Игры

Авторы Disco Elysium официально переводят игру на русский

Игромания.ру вчера в 13:28
Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
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Здоровье

Эксперт назвал самые эпидемиологически опасные места в Петербурге

Одной из самых опасных зон остается общественный транспорт.
Петербургский дневник 12:41
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Автоспорт

Сайнс в ближайшие часы подпишет контракт с «Феррари»

"Феррари" официально объявила об уходе Феттеля в конце сезона "Феррари" сделала Феттелю второе предложение Леклер назвал пилота, которого хотел бы позвать в "Феррари" на место Феттеля Феттель считает насмешкой предложение "Феррари" по новому контракту Сироткин: Феттель не справляется с задачей оставаться лидером "Феррари"
Metaratings 11:59
Наука

Компания Amazon построила робота убивающего коронавирус

Американская компания Amazon построила робота, который уничтожает вирус COVID-19 с помощью ультрафиолета.
Русская Планета 17:17
Общество

Дуров объявил о закрытии проекта TON

Обновлено в 21:12 Основатель Telegram Group Inc. Павел Дуров объявил о закрытии проекта блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram.
BFM.ru 13:14
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