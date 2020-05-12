Общество
RT на русскомВ Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство. Документ опубликован в думской электронной базе данных.
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Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости вчера в 16:10
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ТК Звезда 09:31
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Пескова госпитализировали с коронавирусом
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что заразился коронавирусом и находится в больнице.
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В ВОЗ увидели признаки стабилизации ситуации в России по коронавирусу
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BFM.ru 09:18
Общество
Госдума приняла во втором чтении закон о реформе ОСАГО
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Более половины россиян сообщили о сокращении доходов во время эпидемии
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Эксцентричные музыканты из группы Little Big опубликовали на Youtube свой новый клип на песню Hypnodancer.
Вестник 05:16
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Арутюнян высказался о минусах в технике Трусовой
Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян высказал мнение о минусах в технике катания Александры Трусовой, которые ей приписывают многие эксперты.
RT на русском 09:08
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Умер писатель и публицист Константин Крылов
Общественный деятель, писатель и публицист Константин Крылов скончался на 53-м году жизни.
Известия 07:10
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Финансы
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей
Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск.
ТАСС 09:20
Общество
Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом
За сутки в России выявлено 10 899 случаев заболевания, 3711 человека выздоровели, 107 — погибли.
РИА Новости 03:58
Шоу-бизнес
Екатерина Климова опубликовала фото без макияжа
Отмечается, что почти полный отказ от яркого макияжа является жизненным кредо Екатерины.
RuNews24.ru 01:26
Общество
Илон Маск открыл предприятие Tesla вопреки запрету властей
Как сказал Маск, ситуация в настоящее время «запутанная».
CarsWeek.ru 07:57
Общество
Минтруд: Выплаты в 10 тысяч рублей могут получить 22 миллиона детей
Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до 16 лет смогут получить 22 миллиона российских детей, сообщили в Минтруде РФ.
Daily Storm вчера в 14:17
Происшествия
Суд в Ставропольском крае арестовал бросившего гранату в группу людей
В Ставропольском крае суд принял решение арестовать мужчину, который бросил гранату в группу шумно отмечавших праздник людей.
RT на русском 09:20
Общество
Организаторы «Бессмертного полка онлайн» рассказали о хакерских атаках
Организаторы акции «Бессмертный полк онлайн» передадут в Следственный комитет РФ список ip-адресов, с которых в День Победы были попытки отправить анкеты с фотографиями офицеров вермахта, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 08:33
Общество
Коронавирус: Попова оценила ситуацию в России как «напряжённую»
Москва, 12 мая 2020, 16:49 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в России остаётся напряжённой.
REGNUM 09:49
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Власти Украины решили продлить карантин
С 6 апреля на Украине ужесточили меры борьбы с коронавирусом. Правительство продлило карантинный режим до 22 мая.
Lenta.ru 02:33
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"Алроса" в апреле 2020 года минимизировала продажи продукции, продав алмазов на $13,1 млн, бриллиантов - на $2,4 млн, следует из сообщения компании.
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Вильфанд предсказал неоднородное лето в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным.
Газета.Ru 02:21
Общество
Голикова надеется, что летом жизнь наладится
Вице-премьер Татьяна Голикова, говоря о возможных сроках полного выхода из введенного на фоне эпидемии коронавируса режима ограничений, высказала надежду, что летом жизнь россиян наладится - при условии соблюдения всех требований безопасности.
РИА Новости 10:10
Армия и оружие
Атаку местных жителей на российский конвой в Сирии показали на видео
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Политика
Лавров: Россия принимает помощь от США в борьбе с коронавирусом
Россия принимает помощь от других стран в борьбе с COVID-19, в том числе от США, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Коммерсантъ 08:56
Общество
ФАС нашла признаки недобросовестной конкуренции в «действиях Альфа-банка»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) увидела признаки недобросовестной конкуренции в «действиях Альфа-банка».
РБК 09:38
Общество
Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми
Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 03:21
Общество
Свердловский губернатор 13 мая расскажет об этапах снятия ограничений
Губернатор рассказал, что представители медицинского сообщества поддержали поэтапное снятие ограничений после 18 мая.
Уральский меридиан 10:09