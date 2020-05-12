Общество

RT на русскомRT на русскомВ Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство. Документ опубликован в думской электронной базе данных.
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В Госдуму внесен проект о наказании чиновников за хамство

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