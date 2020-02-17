Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

Ранее замминистра финансов России Владимир Колычев сообщил, что покупка акций Сбербанка правительством — доходная инвестиция, при текущей цене дивидендная доходность составляет 9%. 13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Российская газета02:22

В Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка

РБК02:17

В Госдуму внесен законопроект о выкупе у ЦБ акций Сбербанка

Коммерсантъ01:18

Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ внесли в Госдуму

ТАСС01:19

В Госдуму внесен законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ

Интерфакс01:35

Законопроект о нюансах покупки акций «Сбербанка» внесен в Госдуму

REGNUM02:02

В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

RT на русском01:00
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Вести.Ru вчера в 21:00
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Хайнань погасил вспышку коронавируса

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News.ru 02:51
Экономика

Банкам могут дать доступ к данным ФНС

Чтобы корректнее определять размер дохода, регулятор предлагает разрешить банкам «использовать при определении величины среднемесячного дохода заемщика доходы, подтвержденные сведениями о выплатах, произведенных плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц, полученными из информационной системы ФНС».
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В МИД России назвали «реальные угрозы» для НАТО

Североатлантический альянс НАТО наращивает свое присутствие у границ России, в то время как реальные угрозы блоку исходят с южной периферии.
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Происшествия

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РБК 03:44
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