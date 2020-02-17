Экономика
RT на русскомВ Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка
Ранее замминистра финансов России Владимир Колычев сообщил, что покупка акций Сбербанка правительством — доходная инвестиция, при текущей цене дивидендная доходность составляет 9%. 13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
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Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
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С 1 июля 2019 г. площадь многоквартирных домов, находящихся в стадии строительства, уменьшилась примерно на 18%, а количество застройщиков сократилось на 14%.
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Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном
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