Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

Ранее замминистра финансов России Владимир Колычев сообщил, что покупка акций Сбербанка правительством — доходная инвестиция, при текущей цене дивидендная доходность составляет 9%. 13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
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с чего всё началось
Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует
 из электронной базы данных нижней палаты российского парламента.
РБК02:17

Подробнее о событии

В Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка

РБК02:17

Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ внесен в Госдуму

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Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ внесли в Госдуму

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Аксаков назвал возможные сроки принятия проекта о покупке акций Сбербанка

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Законопроект о продаже акций Сбербанка внесён в Госдуму

News.ru01:31

В Госдуму внесен законопроект о выкупе у ЦБ акций Сбербанка

Коммерсантъ01:18

В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

RT на русском01:00
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Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни.
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Интерфакс вчера в 16:14
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Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
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Судья Конституционного суда Константин Арановский в "особом мнении" по одному из решений КС назвал СССР "незаконно созданным государством" и предложил не считать Россию его правопреемницей, сообщает "Ъ".
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Gorod48 вчера в 15:18
Экономика

Роскосмос не может погасить 20 млрд рублей долга из-за судов по Восточному

Роскосмос не сможет погасить часть просроченной дебиторской задолженности в размере 20 млрд рублей, пока продолжаются суды, связанные с нарушениями при строительстве первой очереди космодрома Восточный.
ТАСС 01:17
Экономика

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Биатлон

Логинов взял бронзу в гонке преследования на чемпионате мира

Газета.Ru вчера в 09:58
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Соцсети: Бузова промахнулась, прыгнув в толпу поклонников со сцены

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Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
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ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в участии в украинском НВФ

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные морозы могут ударить в марте.
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Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

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В авиакомпании объяснили посадку в Москве самолета из Уфы в Таиланд

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РБК 00:35
Общество

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Суд в Петербурге принял иск к сбежавшей из коронавирусного карантина

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РБК 14 февраля в 03:37
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В МИД назвали условие проведения «нормандского саммита»

Для проведения новой встречи в "нормандском формате" необходимо увидеть результаты предыдущих договоренностей, заявил замглавы МИД Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
РИА Новости вчера в 14:35
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Пограничники задержали в Азовском море украинских браконьеров

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Известия 15 февраля в 05:36
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Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Экспресс газета вчера в 07:56
Общество

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Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

Интерфакс вчера в 23:37
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