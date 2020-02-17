с чего всё началось

Ранее замминистра финансов России Владимир Колычев сообщил, что покупка акций Сбербанка правительством — доходная инвестиция, при текущей цене дивидендная доходность составляет 9%. 13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.

В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

Экономика Правительство передумало сдерживать тарифы для инвестиций В соответствии с принятой в первом чтении версией законопроекта о защите инвестиций компании с регулируемыми тарифами должны были компенсировать инвесторам ущерб в случае повышения тарифов.

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Шоу-бизнес Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.