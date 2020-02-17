с чего всё началось

Ранее замминистра финансов России Владимир Колычев сообщил, что покупка акций Сбербанка правительством — доходная инвестиция, при текущей цене дивидендная доходность составляет 9%. 13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.

В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

Шоу-бизнес Пугачева призналась, что делала пластику Певица рассказала, что раньше прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица, однако позже врачи запретили ей эти процедуры из-за проблем с сердцем.

Авто Новый Kia Sorento представили официально Сегодня, 17 февраля, компания Kia официально представила среднеразмерный кроссовер Kia Sorento нового поколения на специальной презентации в Южной Корее.

Политика Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.

Общество Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим заместителям разработать и представить на утверждение программы развития проблемных территорий.

Происшествия В Красноярском крае суд арестовал задержанного за взятку прокурора Суд в Красноярске арестовал на два месяца прокурора Березовского района Красноярского края Бекхана Аслаханова, задержанного по подозрению в получении взятки, сообщила РИА Новости в краевом суде.

Экономика ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.

Политика Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.

Общество Жителям Хубэя запретили выходить из домов Администрация провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения коронавируса Covid-19, запретила всем жителям региона, включая селян, выходить из домов, пишет South China Morning Post.

Шоу-бизнес Решетова впервые показала лицо сына от Тимати Напомним, для Анастасии Решетовой Ратмир стал первым ребенком. А у Тимати есть дочь Алиса от модели Алены Шишковой.

Гаджеты Samsung Galaxy Z Flip протестировали на прочность Известный видеоблогер Зак Нильсен с канала Jerry Rig Everything продолжает цикл видеороликов, в которыми он издевается над смартфонами со складным дисплеем.

Общество В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.

Кино Назвали 17 худших сцен секса в истории кино Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой Indpendent, эксперты назвали самые странные и плохие сцены интима в кинематографе.