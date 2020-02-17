Экономика
RT на русскомВ Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка
Ранее замминистра финансов России Владимир Колычев сообщил, что покупка акций Сбербанка правительством — доходная инвестиция, при текущей цене дивидендная доходность составляет 9%. 13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
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Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что делала пластику
Певица рассказала, что раньше прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица, однако позже врачи запретили ей эти процедуры из-за проблем с сердцем.
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Сосед рассказал об убившем жену на глазах у ребенка в Подмосковье
Ранее СК сообщил, что в воскресенье в комнате общежития в Селятино Наро-Фоминского района мужчина убил жену и покончил с собой на глазах у сына.
Авто
Новый Kia Sorento представили официально
Сегодня, 17 февраля, компания Kia официально представила среднеразмерный кроссовер Kia Sorento нового поколения на специальной презентации в Южной Корее.
Общество
Россияне не просили об эвакуации с лайнера Diamond Princess в Японии
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Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР
Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.
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Умер легендарный вратарь «Манчестер Юнайтед» Грегг
Умер легендарный вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Северной Ирландии Гарри Грегг, сообщает "Би-би-си".
Общество
Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим заместителям разработать и представить на утверждение программы развития проблемных территорий.
Происшествия
В Красноярском крае суд арестовал задержанного за взятку прокурора
Суд в Красноярске арестовал на два месяца прокурора Березовского района Красноярского края Бекхана Аслаханова, задержанного по подозрению в получении взятки, сообщила РИА Новости в краевом суде.
Происшествия
В Крыму задержан подозреваемый в участии в украинском НВФ
Музыка
Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Политика
Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции
В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Экономика
ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов
Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни.
Политика
Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции
Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
Происшествия
В Японии мужчину приговорили к смертной казни за убийство 19 инвалидов
В Японии приговорили к смертной казни местного жителя, который убил 19 инвалидов. Об этом сообщает издание Kyodo News.
Биатлон
Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова
Общество
Жителям Хубэя запретили выходить из домов
Администрация провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения коронавируса Covid-19, запретила всем жителям региона, включая селян, выходить из домов, пишет South China Morning Post.
Шоу-бизнес
Решетова впервые показала лицо сына от Тимати
Напомним, для Анастасии Решетовой Ратмир стал первым ребенком. А у Тимати есть дочь Алиса от модели Алены Шишковой.
Финансы
Курсы доллара и евро снизились на открытии торгов 17 февраля
Российская национальная валюта закрепилась к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи в понедельник, 17 февраля.
Гаджеты
Samsung Galaxy Z Flip протестировали на прочность
Известный видеоблогер Зак Нильсен с канала Jerry Rig Everything продолжает цикл видеороликов, в которыми он издевается над смартфонами со складным дисплеем.
Общество
В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
Кино
Назвали 17 худших сцен секса в истории кино
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой Indpendent, эксперты назвали самые странные и плохие сцены интима в кинематографе.
Происшествия
В Петербурге рассмотрят иск о пациентке с подозрением на коронавирус
Иск главного санитарного врача Петербурга о принудительном лечении в стационаре больницы имени Боткина жительницы Петербурга Аллы Ильиной, которая ранее обратилась за медпомощью с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, но потом покинула бокс стационара, рассмотрит в понедельник Петроградский районный суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
Общество
В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей
В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Общество
Россиян предупредили о похолодании в марте
В европейской части России ожидается похолодание в марте.
Кино
Бекмамбетов снимет первый в мире вертикальный блокбастер
Армия и оружие
В Тверской области пилоты Су-35 отработали удары по танковой колонне
С интервалом в одну минуту истребители Су-5С в сопровождении самолетов Миг-31 поднимались в небо Тверской области для отработки уничтожения наземных целей.
Общество
Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества
Трехдневные выходные ждут россиян с 22 по 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества.
Единоборства