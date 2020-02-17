Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

Ранее замминистра финансов России Владимир Колычев сообщил, что покупка акций Сбербанка правительством — доходная инвестиция, при текущей цене дивидендная доходность составляет 9%. 13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
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ЦБ перечислит в бюджет РФ 500 млрд рублей в 2020 году в рамках продажи акций Сбербанка

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Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ внесен в Госдуму

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В Госдуму внесен законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ

Интерфакс01:35

В Госдуму внесен законопроект о выкупе у ЦБ акций Сбербанка

Коммерсантъ01:18

В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

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Сделка по продаже доли ЦБ в Сбербанке пройдет без проверки ФАС

РБК06:53
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«Нафтогаз» представил план расширения добычи газа на Украине

Добычу глубоких залежей газа, разработку шельфового газового месторождения "Дельфин" в Черном море и добычу газа из сланцевых пород планируют начать на Украине в рамках новой десятилетней стратегии "Тризуб" ("Трезубец"), направленной на увеличение добычи газа, сообщил в понедельник во время ее презентации директор интегрированного газового бизнеса компании "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов.
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У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

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Суд обязал вернуть в больницу сбежавшую из карантина петербурженку

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Чаще всего в 2019 году несчастные случаи происходили с российскими туристами в России и Таиланде.
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Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России

Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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В «Авангарде» опровергли отстранение детского тренера Кучерова

Пресс-служба омского клуба опровергла информацию, согласно которой директор хоккейной школы Геннадий Курдин отстранен из-за жестокого обращения с детьми, сообщает "Спорт-Экспресс".
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Начальник полиции Москвы написал рапорт об отставке

Заместитель начальника Главного управления МВД по Москве - начальник столичной полиции Сергей Плахих написал рапорт об отставке, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Бандеровское приветствие «Слава Украине» останется в ВСУ вне зависимости от утраты силы законодательства «О строевом уставе Вооруженных Сил Украины».
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CRISPR предотвратила генетические заболевания печени у мышей

Специалисты считают, что с помощью методики генного редактирования CRISPR можно вылечить метаболическое нарушение цикла мочевины – редкое наследственное заболевание.
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Польша попросила Россию помочь организовать визит в Смоленск и Катынь

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Все шесть украинских прокуроров, работавших по делу о крушении в Донбассе Boeing MH17, отстранены от работы в ходе реформы генеральной прокуратуры.
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В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР

Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.
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Напавший на людей в храме в Москве объяснил свой поступок

Ранивший двух человек в храме Святителя Николая в центре Москвы объяснил нападение на церковь.
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Игра пройдет в турецком городе Белек. Начало встречи в 17:00 по московскому времени.
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В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве.
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В отношении петербургского «Метростроя» ввели процедуру наблюдения

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в понедельник ввел процедуру наблюдения в отношении генподрядчика по строительству метрополитена Санкт-Петербурга - ОАО "Метрострой", следует из материалов дела.
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ОАЭ становятся опорой российской политики в Сирии

Очередным поводом рассуждать об усилении аравийского влияния в Сирии стала встреча, которую провели представители дипломатической миссии ОАЭ в Дамаске и губернатор сельской местности сирийской столицы Алаа Ибрагим.
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Huawei по силам уложить NVIDIA и Qualcomm на лопатки за пару лет

Qualcomm напрямую конкурирует с дочерней компанией Huawei (HiSilicon) в сфере разработки процессоров для мобильных устройств.
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Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

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Kia показала новый Sorento на официальных фото

Корейский автопроизводитель опубликовал официальные фото экстерьера и салона четвёртого поколения Kia Sorento.
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