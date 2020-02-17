Экономика

РБКРБКВ Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка

Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента. Сейчас Центробанк принадлежит контрольный пакет акций Сбербанка — 50% и одна акция.
Читать в источнике
Комментировать45

Подробнее о событии

В Госдуму внесен законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ

Интерфакс01:35

Сделка по продаже доли ЦБ в Сбербанке пройдет без проверки ФАС

РБК06:53

Аксаков назвал возможные сроки принятия проекта о покупке акций Сбербанка

Известия01:53

ЦБ перечислит в бюджет РФ 500 млрд рублей в 2020 году в рамках продажи акций Сбербанка

ТАСС07:32

В Госдуму внесен законопроект о выкупе у ЦБ акций Сбербанка

Коммерсантъ01:18

В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

RT на русском01:00

Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ внесен в Госдуму

Банки.ру01:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7068 источников, обновлено в 09:54, Ашберн
Биатлон

Кристиансен получил угрозы из России, Самуэльссон отключил комментарии

Норвежец Кристиансен получал угрозы из России, но уважает Логинова Ветле Кристиансен рассказал о том, что однажды решил надеть футболку с изображением Владимира Путина и получил множество угроз из России.
Pravda.Ru 07:25
Происшествия

Названы самые опасные для российских туристов страны

Стало известно и о том, что 80 процентов несчастных случаев с российскими туристами в 2019 году происходили в горах — по данным РСТ, многие попадали в лавины или под камнепад, падали со скал, срывались в ущелья, терялись во время подъема или спуска, получали обморожения.
Lenta.ru 09:37
Технологии

Как обманывают искусственный интеллект

Как только искусственный интеллект вышел за пределы лабораторий и стал применяться на практике, как его немедленно начали пытаться «сломать» или заставить действовать в интересах злоумышленника.
CNews 07:17
Политика

В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве.
Известия 05:24
Политика

Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе

Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:39
Кино

Появилось несколько видео со съемок продолжения «Матрицы»

В интернете появилось несколько роликов со съемок продолжения «Матрицы». Их сделали очевидцы происходящего.
Афиша Daily 15 февраля в 09:15
Общество

Россиян с лайнера Diamond Princess не будут вывозить централизованно

Интерфакс 07:54
Технологии

В России появился новый способ кражи персональных данных

Скорее всего, компании обращаются к специалистам, которые предлагают владельцам сайтов вставить на страницу специальный код, считывающий телефонные номера посетителей.
Восток-Медиа 08:21
Общество

Прилепин ответил на письмо немецкого писателя о Великой Отечественной

Писатель Захар Прилепин в статье специально для RT прокомментировал присланное в редакцию телеканала в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга о Великой Отечественной войне.
RT на русском 07:44
Происшествия

Начальник полиции Москвы написал рапорт об отставке

Интерфакс 08:14
Политика

Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
RT на русском 04:36
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

Газета.Ru 02:08
Гаджеты

Аналитик прогнозирует низкий спрос на линейку смартфонов Galaxy S20

Несмотря на исключительные характеристики смартфонов Galaxy S20, аналитик Минг-Чи Куо считает, что продажи новой линейки не превысят показателей Galaxy S10.
Goroday.ru 06:41
Культура

Появилось видео гибели автора саундтрека «Бригады» Андрея Иванова

Российская газета 07:17
Футбол

«Манчестер Сити» исключили из Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил английский клуб "Манчестер Сити" от еврокубков на два года.
Москва 24 14 февраля в 17:56
Футбол

«Зенит» подтвердил переход Кокорина в «Сочи»

Газета.Ru 09:22
Общество

Ураган в Петербурге повалил 20 деревьев

Центр Петербурга сильнее всего пострадал от ураганного ветра из-за упавших деревьев.
REGNUM 09:16
Авто

Новый Volkswagen Polo впервые заметили в России

Новоиспеченный лифтбек Volkswagen Polo, первая информация о котором появилась в начале февраля, уже тестируют в России.
Автоновости дня 15 февраля в 07:45
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову после концерта в Брянске выводили под руки

Ольгу Бузову после недавнего концерта в Брянске выводили со сцены под руки.
Актуальные Новости вчера в 00:11
Политика

Лавров назвал условия проведения нового саммита в нормандском формате

Новый саммит в нормандском формате может состояться после того, как будут выполнены решения декабрьской встречи, однако пока особого прогресса на этом пути нет.
Российская газета 08:15
Политика

Срок представления поправок в проект о Конституции продлили до 2 марта

Совет Госдумы принял решение продлить до 2 марта срок представления поправок в президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию России.
RT на русском 08:39
Политика

Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии

Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи для соединения Европы и США.
РБК вчера в 19:54
Авто

Kia показала новый Sorento на официальных фото

Корейский автопроизводитель опубликовал официальные фото экстерьера и салона четвёртого поколения Kia Sorento.
Российская газета 01:01
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

REGNUM вчера в 19:59
Армия и оружие

МИД ответил США на обеспокоенность из-за спутника «Космос-2542»

Передвижение спутника «Космос-2542», обеспокоенность которым высказывали США, не представляло угрозы и не нарушало норм международного права, заявили в МИД России.
Взгляд.ру 09:31
Шоу-бизнес

Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой

Британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой. В 2009 году она непродолжительное время встречалась с принцем Гарри.
News.ru 06:26
Кино

«Соник в кино» возглавил американский бокс-офис

Лидером американского бокс-офиса по итогам 14-16 февраля стал фильм "Соник в кино".
Газета.Ru вчера в 15:55
Гаджеты

Microsoft отозвала проблемное обновление Windows 10

Компания Microsoft отозвала пакет обновлений операционной системы Windows 10 с идентификатором KB4524244.
RuNews24.ru вчера в 20:25
Технологии

В США создан браслет, заглушающий все микрофоны вокруг

В США создан браслет с ультразвуковыми излучателями, который способен заглушить все микрофоны, находящиеся вокруг.
ToDay News Ufa вчера в 12:36
Спорт

Лыжник Большунов завоевал серебро в гонке преследования «Ски Тура»

Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке преследования классическим стилем на многодневке «Ски Тур».
РБК вчера в 11:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное