Экономика
РБКВ Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка
Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента. Сейчас Центробанк принадлежит контрольный пакет акций Сбербанка — 50% и одна акция.
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Биатлон
Кристиансен получил угрозы из России, Самуэльссон отключил комментарии
Норвежец Кристиансен получал угрозы из России, но уважает Логинова Ветле Кристиансен рассказал о том, что однажды решил надеть футболку с изображением Владимира Путина и получил множество угроз из России.
Происшествия
Названы самые опасные для российских туристов страны
Стало известно и о том, что 80 процентов несчастных случаев с российскими туристами в 2019 году происходили в горах — по данным РСТ, многие попадали в лавины или под камнепад, падали со скал, срывались в ущелья, терялись во время подъема или спуска, получали обморожения.
Технологии
Как обманывают искусственный интеллект
Как только искусственный интеллект вышел за пределы лабораторий и стал применяться на практике, как его немедленно начали пытаться «сломать» или заставить действовать в интересах злоумышленника.
Политика
В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве.
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кино
Появилось несколько видео со съемок продолжения «Матрицы»
В интернете появилось несколько роликов со съемок продолжения «Матрицы». Их сделали очевидцы происходящего.
Технологии
В России появился новый способ кражи персональных данных
Скорее всего, компании обращаются к специалистам, которые предлагают владельцам сайтов вставить на страницу специальный код, считывающий телефонные номера посетителей.
Общество
Прилепин ответил на письмо немецкого писателя о Великой Отечественной
Писатель Захар Прилепин в статье специально для RT прокомментировал присланное в редакцию телеканала в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга о Великой Отечественной войне.
Политика
Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
Гаджеты
Аналитик прогнозирует низкий спрос на линейку смартфонов Galaxy S20
Несмотря на исключительные характеристики смартфонов Galaxy S20, аналитик Минг-Чи Куо считает, что продажи новой линейки не превысят показателей Galaxy S10.
Культура
Появилось видео гибели автора саундтрека «Бригады» Андрея Иванова
Футбол
«Манчестер Сити» исключили из Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил английский клуб "Манчестер Сити" от еврокубков на два года.
Футбол
«Зенит» подтвердил переход Кокорина в «Сочи»
Общество
Ураган в Петербурге повалил 20 деревьев
Центр Петербурга сильнее всего пострадал от ураганного ветра из-за упавших деревьев.
Авто
Новый Volkswagen Polo впервые заметили в России
Новоиспеченный лифтбек Volkswagen Polo, первая информация о котором появилась в начале февраля, уже тестируют в России.
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову после концерта в Брянске выводили под руки
Ольгу Бузову после недавнего концерта в Брянске выводили со сцены под руки.
Политика
Лавров назвал условия проведения нового саммита в нормандском формате
Новый саммит в нормандском формате может состояться после того, как будут выполнены решения декабрьской встречи, однако пока особого прогресса на этом пути нет.
Политика
Срок представления поправок в проект о Конституции продлили до 2 марта
Совет Госдумы принял решение продлить до 2 марта срок представления поправок в президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию России.
Политика
Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии
Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи для соединения Европы и США.
Авто
Kia показала новый Sorento на официальных фото
Корейский автопроизводитель опубликовал официальные фото экстерьера и салона четвёртого поколения Kia Sorento.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Армия и оружие
МИД ответил США на обеспокоенность из-за спутника «Космос-2542»
Передвижение спутника «Космос-2542», обеспокоенность которым высказывали США, не представляло угрозы и не нарушало норм международного права, заявили в МИД России.
Шоу-бизнес
Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой
Британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой. В 2009 году она непродолжительное время встречалась с принцем Гарри.
Кино
«Соник в кино» возглавил американский бокс-офис
Лидером американского бокс-офиса по итогам 14-16 февраля стал фильм "Соник в кино".
Гаджеты
Microsoft отозвала проблемное обновление Windows 10
Компания Microsoft отозвала пакет обновлений операционной системы Windows 10 с идентификатором KB4524244.
Технологии
В США создан браслет, заглушающий все микрофоны вокруг
В США создан браслет с ультразвуковыми излучателями, который способен заглушить все микрофоны, находящиеся вокруг.
Спорт
Лыжник Большунов завоевал серебро в гонке преследования «Ски Тура»
Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке преследования классическим стилем на многодневке «Ски Тур».